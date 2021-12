La Diputación de Cádiz saca adelante su presupuesto de 2022 sin votos en contra

Amplio consenso en el pleno de la Diputación de Cádiz. El gobierno provincial ha sacado adelante los presupuestos de 2022 sin ningún voto en contra y con la abstención del Partido Popular y de Adelante Cádiz, la parte de la oposición que ha tenido algún que otro reproche a las cuentas. Según han indicado en sus intervenciones los distintos grupos, las reuniones previas y la aceptación de parte de sus propuestas han inclinado la balanza al sí de las previsiones económicas, que superan los 322 millones de euros.

El diputado de Asuntos Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha tomado hoy el protagonismo para explicar esta herramienta principal en la gestión de una institución que busca "la recuperación para llegar a los niveles de antes de la pandemia" con el presupuesto "más elevado". Ruiz Boix ha entrado en números para destacar los 290 millones en ingresos a los que se sumarán 31 más de un préstamos que pedirá la Diputación y que, "tras la reducción de la carga financiera de los últimos años, la dejará en 57 millones el próximo año.

Además ha recordado los 82,5 millones de las inversiones reales, un 27% del total, y ha destacado el "adn" de las cuentas, con 74,6 millones para el área de Desarrollo de la Ciudadanía, que incluye la gestión de las políticas sociales, o 27,2 para la de Empleo, que reeditará el Plan de Cooperación Local pese a que esta materia "no es nuestra obligación", apuntó. Otra iniciativa para el comercio local, el Dipu-Inver (con 15 millones), los 10 millones para un plan integral de carreteras, la reedición de los vales para la hostelería incluyendo a los comercios o nueve millones para el sector del Turismo, entre el Patronato y Tugasa, son algunas de las claves destacadas por el socialista para defender el proyecto, que contempla también mas gasto en el área de Personal: 91,5 millones.

A Ruiz Boix no se ha olvidado de resaltar el aumento de las asignaciones procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado y la eliminación de la denominada regla de gasto, destacando la aportación del Gobierno central frente a la Junta, "que ni está ni se le espera". Precisamente, fue uno de los desencuentros con el PP, que aseguró que la aportación del Gobierno autonómico "sube en 28% lo quieran como lo quieran vender".

La primera intervención del portavoz popular, Juancho Ortiz, en este punto tachó el presupuesto de "pretencioso" y pidió "menos bombo y platillo y más ejecución" antes un "constante falta de acuerdo en la previsión de ingresos". Luego, Ortiz dijo que "no se le caen los anillos" en reconocer que es "la primera vez" que se intenta llegar a un acuerdo y que se han aceptado varios proyectos locales propuestos por su grupo y por eso se abstenían. "No lo hacemos porque nos invada el espíritu navideño sino porque la tención ha sido muy distinta al año pasado. Somos de la mano tendida y coherentes, cosa que no hizo el PSOE que hizo la pinza con Vox", apuntó en referencia a los presupuestos de Andalucía.

La otra abstención vino de Adelante Cádiz, aunque no al completo. El diputado Hugo Palomares, que es de Izquierda Unida pero pertenece a este grupo provincial, votó a favor, como ya hizo el año pasado en consonancia con la diputada de su partido, Carmen Álvarez.

El alcalde de Cádiz, José María González, manifestó que el gobierno provincial no es "valiente". "No es por falta de dinero sino de querer que todo continúe igual", apuntó. "No podemos seguir utilizando las mismas fórmulas de siempre para los problemas de siempre que se enquistan". Kichi señaló que de diez propuestas presentadas no les han aceptado "ni una" y criticó que no se apueste por un "cambio de modelo energético" con una empresa de la energía o que las políticas feministas no vayan más allá "de aprobar un manifiesto, al rechazar su propuesta para ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género.

Aquí la presidenta, Irene García, intervino: "No es cierto que se hace una declaración y punto, es una falta de respeto", lamentó sobre la crítica a las acciones feministas de la Diputación. "Casualmente se ha olvidado de hablar de los 300 mil euros para el Congreso de la Lengua, los 200 para Sail GP y otra cantidad para la Regata", le espetó al alcalde de Cádiz. García defendió que la Diputación es la administración "más activa en los asuntos de la provincia. Además, "este presupuesto es la prueba de los beneficios de la capacidad de dialogar y las ganas de entenderse".

El sí de IU, Axsí y Ciudadanos

Además del apoyo lógico de La Línea 100x100, socios del PSOE en el gobierno provincial, las cuentas para el próximo año de la institución recibieron el sí de los grupos minoritarios: Izquierda Unida, Ciudadanos y Andalucía x Sí.

La diputada de IU, Carmen Álvarez justificó su voto a favor porque el del anterior año, en el que también dieron su apoyo "no ha sido un choque en blanco". Así, afirmó que se ha cumplido con varias promesas "aunque queden algunas", destacando además el "trato" a los alcaldes. Álvarez señaló que su grupo ha presentado un "extenso documento" con 70 actuaciones concretas para incluir con medidas para fortalecer el empleo, cobertura social, carreteras, cooperación local o memoria histórica entre otras, en las que ha habido acuerdo. "Vigilaremos que estas medidas se materialicen".

El andalucista y alcalde de Barbate, Miguel Molina, aseveró en estos momentos "que no son sencillos" creemos en "reforzar la inversión en lo público, apostando por los acuerdos". El diputado dijo que se ha aceptado "parte de la batería de propuestas" presentadas por su grupo" y que en general los ayuntamientos donde gobiernan "están contentos con la gestión" con la Diputación. "Aunque todo es mejorable esperamos que siga el apoyo que tanto necesitan los municipios".

Ciudadanos, con su portavoz Estefanía Brazo, siguió en la misma línea. "No son los presupuestos que nosotros hubiéramos hecho pero sí compartimos el espíritu y las líneas principales", señaló, recordando también que se ha cumplido en "alto porcentaje" con los propuesto.