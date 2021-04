Diputación de Cádiz: Los ayuntamientos ya pueden presentar proyectos al plan extraordinario de inversiones

Los ayuntamientos de la provincia tendrán de plazo hasta este viernes 9 de abril para presentar sus proyectos al nuevo plan extraordinario de inversiones de la Diputación, que ha llamado plan Dipu-Inver 2021, y que ya ha puesto su maquinaria administrativa en marcha como parte su paquete de medidas por el covid.

El plan, tal como presentó la presidenta Irene García hace unas semanas y ha recordado este lunes, repartirá entre todos los ayuntamientos y entidades autónomas de la provincia 16 millones de euros, que se distribuirán con criterios como población, con cantidades que van desde los 75.000 para las ELAS y los 500.000 para las ciudades más grandes. La Diputación quiere aprobar las solicitudes recibidas en el pleno de mayo, con la intención de que los proyectos se pongan en marcha lo antes posible y se empiecen a desarrollar a finales de este 2021 y el próximo 2022.

García ha señalado que se ha sido "flexible" con el tipo de iniciativas que se pueden a presentar a la subvención, siempre dentro de la "competencia municipal" y con la idea de "creación de empleo y la dinamización de nuestros pueblos y ciudades, con especial incidencia en un sector tan castigado por la pandemia como es el de la construcción”. Hasta que no se pongan en marcha no se podrá hacer una estimación de cuántos empleos se podrá generar, ya que no será lo mismo comprar un vehículo para la basura o el adecentamiento de una plaza pública pero se permitirá que al menos una de las acciones desarrolladas por cada ayuntamiento pueda ser cofinanciada. Además, se incluirá en la subvención también la contratación de equipo técnico para la redacción de proyectos en los pueblos más pequeños.

"Damos un paso más en nuestro compromiso con los ayuntamientos de la provincia y lo hacemos sin sectarismos, incluyendo a todos y cada uno de ellos en este programa con el que movilizamos una importantísima cantidad de dinero que va a evitar que las entidades locales tengan que asumir esfuerzos extraordinarios para abordar su día a día en una situación tan delicada como la actual”, ha recalcado la presidenta de la Diputación gaditana, que ha incidido en que ya se había informado a los ayuntamientos de todo el proceso. Las bases fueron publicadas en el tablón electrónico de edictos y el portal de transparencia de la institución Provincial el pasado 31 de marzo y que también fue remitido a los respectivos ayuntamientos.

Este plan extraordinario de inversiones es uno de los instrumentos que el Gobierno provincial pone en marcha en 2021 con el fin de hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Todos ellos están consignados en el presupuesto de Diputación y suman un importe cercano a los 50 millones de euros.

Reparto y bases

El plan que desarrolla el Área de Desarrollo Local, dirigida por el diputado Manuel Ángel Chacón, servirá para acometer proyectos “de competencia municipal”. Los mismos pueden abarcar “desde la realización de obras de diversa índole a la adquisición de equipamientos o la contratación de personal técnico para la redacción y supervisión de dichas actuaciones”.

Los 16 millones se repartirán entre las localidades en función de su población. De esta manera, obtendrán una subvención máxima de 500.000 euros los municipios cuyo número de habitantes representa más del 2% del total de la provincia: Jerez de la Frontera, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción, Puerto Real, San Roque, Arcos de la Frontera y Rota.

A continuación, el grupo de localidades que recibirán un máximo de 350.000 euros, por representar su población entre el 1 y el 2 por ciento del total provincial, está compuesto por: Los Barrios, Conil de la Frontera, Barbate, Chipiona, Tarifa, Ubrique y Vejer de la Frontera.

Siguiendo el orden decreciente según su número de habitantes, Villamartín, Medina Sidonia, Olvera, Bornos, Trebujena, Jimena de la Frontera, Puerto Serrano y Benalup-Casas Viejas podrán desarrollar proyectos por valor de 300.000 euros; 250.000 euros se reservan para Prado del Rey, Algodonales, Paterna de Rivera, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, San José del Valle, Espera, Castellar de la Frontera, Setenil de las Bodegas, San Martín del Tesorillo, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara de la Sierra y Torre Alháquime; y por último, a los municipios con menor población, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, les corresponden 200.000 euros.

También las Entidades Locales Autónomas (ELA) se beneficiarán directamente del Plan Dipu-INVER 2021, correspondiendo la cuantía de 75.000 euros a Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Facinas, El Torno, Torrecera, Zahara de los Atunes, San Isidro del Guadalete y Tahivilla.

Según se especifica en el decreto de aprobación del Plan, los ayuntamientos disponen a partir de su publicación de cinco días hábiles para la presentación de sus proyectos, por lo que tienen de plazo para hacerlo hasta el día 9 de abril. Hay que incidir en este sentido en que las entidades ya conocían previamente la naturaleza del Plan a través de las reuniones mantenidas con la presidenta de la Diputación. A continuación, será el Pleno de la Diputación, en su sesión ordinaria del mes de mayo, el que aprobará que relación de inversiones que conformarán el Plan a partir de las solicitudes formuladas por aquellos municipios o entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz que cumplan los requisitos para resultar beneficiarios de las subvenciones que lo integran.

Las actuaciones objeto del Plan podrán ser ejecutadas hasta el 1 de diciembre de 2022. Toda la información relativa al Dipu-INVER 2021 se puede consultar en el tablón de anuncios de la Diputación de Cádiz.