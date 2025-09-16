La Diputación avanza en la ejecución de una "demanda histórica" en la carretera del puerto pesquero de Conil y la mejora del acceso a Paterna

El gobierno de la Diputación provincial de Cádiz llevará al pleno de este miércoles dos trámites para dos importantes proyectos en carreteras provinciales, como son la CA-3200, la del Pedroso II, y la CA-4202, la del puerto pesquero de Conil, donde se llevará a cabo "una reinvidicación histórica" del municipio conileño, para un carril bicipeatonal en una vía muy transitada.

En este pleno de septiembre se iniciará así, una vez salga adelante en la sesión, el expediente de apropiación forzosa de los terrenos necesario para la ejecución de ambas actuaciones. En el caso de la vía de Conil aprobando inicialmente la relación de bienes y derechos afectados, un expediente que se tramitará por procedimiento de urgencia, según señalaron fuentes del gobierno provincial.

Ya el servicio de Vías y Obras de la Diputación terminó en agosto el proyecto de construcción de la senda ciclopeatonal al margen izquierdo de la carretera provincial CA-4202, entre el kilómetro 0 y el 2,6, y para llevar a cabo la ejecución de las obras era necesaria la expropiación forzosa de los terrenos. "Con el proyecto de obras ya realizado y la propuesta plenaria aprobada el gobierno de la Diputación de Cádiz se hará realidad una demanda histórica en Conil". La invesión será de más de 1,8 millones de la Diputación en una de las actuaciones previstas en el Plan de Carreteras provincial 2025-2027.

Y es que hay que tener en cuenta que esa carretera, de interés pasiajístico, turístico y de desarrollo socioeconómico para Conil, es el principal acceso al puerto pesquero desde la carretera del Pradillo, "tiene numerosos accesos a viviendas y establecimientos hoteleros en ambos márgenes de la carretera y conecta zonas de gran interés paisajístico, medioambiental y turístico como los pinares de Roche y calas como la del Aceite".

El gobierno provincial recuerda que esta obra era un compromiso de Almudena Martínez, con las asociaciones de vecinos y el ayuntamiento que adquirió durante una visita al municipio por tratarse “de una necesidad y una demanda histórica l”. El responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, y el diputado de Asistencia a Municipios, el conileño Antonio Aragón, han mantenido encuentros posteriores con vecinos de la zona para contar con su participación en la redacción del proyecto, apuntaron.

Obras en la carretera de acceso a Paterna

Otro de los proyectos que darán un paso más en tramitación será la CA-3200 de acceso a Paterna -la de El Pedroso II-, una vía en la que se intervino con el anterior plan y en otras ocasiones "pero que está en muy mal estado y en la que vamos a hacer un nuevo trazado eliminando curvas”, según anunció Martínez en la presentación de los planes de carreteras, para mejorar la seguridad vial en un tramo de mayor complejidad.

La propuesta que va a pleno recoge el inicio del expediente de expropiación forzosa de los terrenos para poder ejecutar el nuevo trazado de la carretera para la ejecución del proyecto de acondicionamiento entre los kilómetros 6.300 y 9.500. La CA-3200 (Pedroso II), cuya titularidad es de la Diputación, facilita el acceso oste a Paterna y constituye una de las dos conexiones con la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios).

El pasado mes de mayo el responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, presentó al alcalde de Paterna de Rivera y diputado provincial, Andrés Clavijo, el proyecto que mejorará el trazado de la carretera CA-3200, de El Pedroso II, cuya intervención está comprendida en el nuevo Plan de Inversiones 2025-2027