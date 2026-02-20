La Diputación aprueba obras de emergencia para carreteras de Jerez y Costa Noroeste e inicia los trabajos en Doña Blanca

El Servicio de Vías y Obras del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, del que es responsable el diputado Javier Bello, ha aprobado con fecha 19 de febrero, a través de un procedimiento de emergencia, un contrato para la ejecución de obras en carreteras de la zona de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste, con el fin de hacer frente a los daños ocasionados por la sucesión de borrascas vividas recientemente en la provincia.

La ejecución de estos trabajos se ha encargado a la empresa Urbexcon Puerto S.L. por un montante de más de 300.000 euros (302.241,37 €, IVA incluido). Esta empresa deberá realizar actuaciones provisionales para restituir la circulación en las zonas señaladas mediante la reparación de la calzada, la estabilización de taludes y la recuperación de elementos de drenaje, todo ello de forma temporal, con el objetivo de resolver los problemas originados por el temporal de manera sobrevenida y que requieren una respuesta inmediata.

Javier Bello ha visitado otras obras que se están ejecutando por vía de urgencia con motivo del temporal, en este caso en el Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, a cargo de la empresa Tragsa. Allí ha comprobado el estado de los trabajos que acaban de iniciarse. “La Diputación continúa con las obras de emergencia en la provincia, para poder volver a recuperar la normalidad cuanto antes”, ha explicado el diputado de Cooperación. De hecho siguen abriéndose paulatinamente vías que se encontraban cortadas, la última, la conocida como carretera del Nacimiento, la CA 6101, en Bornos.

Las grandes cantidades de agua acumuladas por las lluvias han generado peligros para la circulación que deben resolverse con urgencia para garantizar la seguridad en las carreteras. Por ello, la Diputación, desde el primer momento, ha ido articulando contratos de emergencia para arreglar los problemas más acuciantes y evitar que las poblaciones quedaran incomunicadas por carretera. Así, el propio 4 de febrero, día de lluvias más intensas de la borrasca Leonardo, se aprobaron los primeros contratos de emergencia.

En concreto, fueron cinco contratos por valor de 2.162.109 euros que implicaron una movilización inmediata de profesionales y maquinaria especializada. Se reforzaron las brigadas, se puso operativa maquinaria especializada de Tragsa, se adjudicaron obras de reparación y se suministró nueva señalización y balizamiento. A ello se sumaron, unos diez días después, otros 1,4 millones de euros para actuaciones urgentes, lo que eleva la inversión total a 3,5 millones de euros. A ello se le añaden ahora estos 300 mil euros.

Además, los presupuestos aprobados de manera inicial por la Diputación para el presente año incluyen un incremento muy significativo de la inversión en la red provincial de carreteras, superando los diez millones de euros entre obras y mantenimiento. Una cifra que, además, no tiene por qué ser definitiva, pues la presidenta ha insistido en que se trata de unas cuentas “ágiles y flexibles”, que se modificarán conforme se complete la valoración de daños por las inundaciones y se diagnostiquen las necesidades presupuestarias derivadas de las actuaciones necesarias para paliar esos desperfectos.