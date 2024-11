Los días de espera para una operación se triplican en Cádiz en los últimos quince años

La coordinadora Mareas Blancas de Andalucía convoca este fin de semana manifestaciones en todas las capitales de provincia andaluzas bajo el lema: No te quedes esperando. ¡Muévete por tu salud!. En el caso de Cádiz, la manifestación comenzará en la glorieta Carlos Cano y terminará en la plaza de San Juan de Dios. Entre los motivos para salir a la calle, la coordinadora señala también el aumento constante de las listas de espera, con la consiguiente derivación a la sanidad privada, “cuando está demostrado que no funciona”. “El tiempo de espera para el médico de cabecera –explican en sus redes sociales– ronda los quince días, y no es raro que cada vez el paciente sea atendido por un profesional distinto, cuando se ha demostrado que el ser atendido durante 15 años por el mismo profesional disminuye considerablemente las posibilidades de muerte”. Por no hablar de las zonas rurales, donde “muchos centros sanitarios cierran en verano, no hay pediatras o es más complicado acceder a los hospitales para hacerse pruebas u operarse”. La iniciativa reúne el apoyo de organizaciones como FACUA, que hace suyas las reivindicaciones de Mareas Blancas y añade que “el proceso de degradación al que se está sometiendo al sistema público de salud en Andalucía supone un empobrecimiento para el conjunto de la ciudadanía”, que ha de asumir en muchos casos sus necesidades sanitarias.