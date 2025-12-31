El día en que todo Cádiz fue un fundido en negro

Y de repente, pum, se fue la luz. Era un lunes, 28 de abril para más señas, y era en torno a las 12.30 horas de la tarde. Lo primero que tocaba era esperar un poco a que se restableciera el suministro eléctrico, después de comprobar, claro, que el corte era generalizado y que no se circunscribía en exclusiva a tu casa, a tu empresa o a tu tienda. Esperas un poco, y un poco más, y otro poco más... hasta que te das cuenta de que eso ya no es normal. La gravedad del momento queda ratificada cuando te das cuenta de que incluso los teléfonos móviles ya empiezan también a fallar. Hablas entonces con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo o incluso con tus clientes, porque la vida lleva ya parada un rato considerable. Todos intentan recabar información. Y constatas que para lograrlo tienes que hacerlo a la vieja usanza, recurriendo al transistor de toda la vida, previa colocación de las pilas necesarias para hacerlos funcionar después de muchísimo tiempo. Y ahí la radio informa de la gravedad de los hechos. Porque estamos ante un apagón histórico en España como jamás se había vivido antes. Y como Cádiz forma parte de España, aunque a veces dudamos de ello, también en esta provincia los efectos se dejan notar. Mucho. Y en algunas localidades, mucho más aún, porque hubo sitios donde el suministro eléctrico no regresó hasta 20 horas después. Una locura.

Trenes que no salen o que no llegan porque se han quedado parados a mitad de camino, con rescate incluso de pasajeros en un Cercanías que se detuvo cerca de El Puerto; semáforos sin funcionar, con el caos de tráfico que ello conlleva; desalojo de empresas; bares y restaurantes que siguen sirviendo a sus clientes, pero que tienen que empezar a cobrar en metálico; comerciantes que cada vez se preocupan más por la conservación del género que tienen en sus neveras y en sus congeladores, que empiezan a derretirse; clases que se suspenden en colegios en incluso en la Universidad; y los bomberos teniendo que hacer muchos rescates de personas que se han quedado atrapadas en ascensores, con la angustia añadida.

Lo que parecía el fin del mundo duró relativamente poco en algunas localidades gaditanas, porque el suministro empezó a quedar restablecido apenas cuatro horas después en puntos de Jerez o de Puerto Real, por ejemplo. Pero en otras zonas de la provincia el sufrimiento pareció eterno, porque la negrura se extendió durante toda la noche y toda la madrugada. En municipios como Vejer o Arcos, por ejemplo, la luz no volvió hasta las seis o las ocho de la mañana, es decir, hasta 20 horas después.

Las causas siguen aún sin quedar claras, con el Gobierno culpando a los operadores privados y a la energía nuclear, y éstos y la oposición responsabilidando a las renovables y a Red Eléctrica. Esta última compañía habló de “incidente absolutamente excepcional”, pero el temor a que se repita sigue estando ahí.