Dia alcanza los 75 supermercados en la provincia de Cádiz con la apertura de un nuevo establecimiento en Sanlúcar

La cadena de supermercados Dia continúa con su estrategia de expansión de nuevas tiendas y este miércoles ha alcanzado la cifra de 75 tiendas en la provincia de Cádiz. La apertura de un nuevo establecimiento en Sanlúcar de Barrameda, el cuarto en la localidad, le hace sumar esa cantidad a nivel provincial dentro de su estrategia de consolidación en el modelo de proximidad.

El nuevo espacio comercial ha abierto sus puertas este miércoles en la calle Cruz del Monaguillo, 5. La tienda cuenta con una sala de venta de 475 metros cuadrados, en los que aloja más de 5.100 referencias con el objetivo de acercar al consumidor una compra completa y asequible, según informa la compañía.

Esta nueva apertura supone para la localidad ocho puestos de trabajo, todos de nueva contratación, que se unen a los más de 5.000 empleos que la cadena de supermercados genera en Andalucía, más de 3.000 de ellos de modo directo y otros 2.000 a través de sus franquiciados.

La nueva tienda Dia supone el cuarto establecimiento de la cadena en la localidad y en su inaguración han participado representantes municipales como la alcaldesa, Carmen Álvarez, y Elena Ramírez Guerrero, concejala delegada de Comercio, Mercados e Igualdad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. El resto de establecimientos Dia enel municipio están ubicados en las calles Banda La Playa, 34; en la Avenida de Huelva, 64 (esquina con calle Los Jazmines); y en la Avenida de la Marina (esquina con la calle Zarza).

Con motivo de la inauguración, los clientes disfrutarán de descuentos del 25% en las secciones de fruta y panadería durante el primer mes. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% acumulable en cupones monedero.

Dia cuenta con más 515 tiendas en la región en una apuesta de crecimiento que se ha visto reforzada con la reciente inauguración de un nuevo centro logístico ubicado en Dos Hermanas y en el que ha invertido unos 50 millones de euros. El plan estratégico para los próximos cuatro años prevé la creación de 3.000 nuevos empleos a nivel nacional, con la apertura de 300 tiendas en ese periodo y una inversión que rondaría entre los 750 y los 900 millones de euros.