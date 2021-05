Conscientes de esto, las grandes firmas han puesto en marcha la maquinaria en forma de manzana envenenada: todas mencionan el tema de las devoluciones gratuitas y sin coste , el gran cebo de las ventas online. “¿Tú qué crees, que quien te vende once prendas no sabe que lo mismo al final sólo te quedas con tres o cuatro? - continúa Marina López -. Pues claro que lo sabe, pero le da igual”. Y las prendas que se devuelven, no entran de nuevo al círculo de venta. “Son muchas las firmas que trabajan así -indica Isabel -. En Victoria ´s Secret, la orden es de destruir las devoluciones de manera que sean irrecuperables”.

¿Qué es, entonces, una pieza de moda sostenible? “Pues ahora muchas grandes firmas, no sólo Inditex, sino el Día, Lidl, se han apuntado a la tendencia y venden, por ejemplo, camisetas de algodón orgánico a cinco euros -comenta la responsable de AMSE -. Pero desde luego que una prenda a cinco euros no puede ser sostenible de ninguna manera”.

La rueda de la moda fungible, hace que se haya perdido no sólo la visita al sastre o la modista (¿recuerdan?), sino la costumbre de reparar la ropa, igual que no se repara el calzado. Hace un par de generaciones, casi todas las abuelas sabían coser o, al menos, hacer un jersey: fueron trabajos -cero nostalgia- que la vorágine moderna sacó de los hogares . ¿Para qué, si por nada…? Pero urdir la trama, como bien sabía Penélope, siempre ha sido tarea de mujeres . “Un ejemplo muy significativo lo tenemos en esas camisetas feministas o violetas al calor del 8M -comenta Marina López -. '¿Os habéis parado a mirar la etiqueta?' , les dijimos hace un par de años a los grupos feministas de aquí. Porque, evidentemente, esas camisetas tan monas y tan baratas las han hecho mujeres trabajando en condiciones lamentables”.

Como en el resto de la rueda del consumo, la clave esta en el punto en el que menos se incide: reducir. “No tienes por qué comprarte cinco camisetas. Te compras una. ¿Para qué quieres ir acumulando vaqueros? Hay que cambiar el chip y buscar más lo que necesitamos", explica Marina López. La opción, desarrolla, “no es sólo comprar moda alternativa. Puedes acudir a la segunda mano, a encuentros de intercambio de ropa ...” López abre estas posibilidades aunque ella misma tiene también una firma, con su mismo nombre, de moda sostenible. Cuenta con dos líneas: de creación con materiales orgánicos, y de reciclaje y recuperación. También hace arreglos y transformaciones . “Transformar un traje de fiesta que apenas te has puesto, por ejemplo, te cuesta mucho menos dinero de lo que te costaría comprar otro”, comenta. No es difícil convertir una camiseta en una bolsa. Los vaqueros tienen muchas posibilidades entre ellas, sandalias con suela de corcho y caucho recuperado. Uno de sus proyectos lo ha desarrollado a partir de la transformación de sábanas, mantelerías y cortinas del Hotel Doña Blanca.

La Asociación de Moda Sostenible de España nace de hecho en 2015 como plataforma andaluza , cuenta Marina López, pero terminó recibiendo tantas preguntas y solicitudes de todo el territorio español que decidió ampliarse a marco nacional . La plataforma cuenta actualmente con más firmas – 130 marcas de ropa, calzado, bisutería y joyería – de fuera que de dentro de Andalucía. Para ser miembro, hay que pasar por una serie de criterios de sostenibilidad aunque, desde la misma asociación , asesoran respecto a temas como proveedores y técnicas, gestión, presencias en ferias, textiles. “Muchos empiezan como firmas de moda convencional que, poco a poco, van girando hacia lo sostenible”. Y otros, como el caso de Avasan, llegan sin saber por dónde empezar: “No tenía idea de cómo distribuir, dónde conseguir telas... No sabía si lo que estaba haciendo era posible o no -comenta Valentine-. "Es muy bueno unir fuerzas y estar en movimiento hacia la sostenibilidad, pero lo realmente importante es el cambio de paradigma ".

Junto a Isabel, Manuela realiza prácticas en el taller de Marina López. Acaba de terminar Estilismo de Indumentaria en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y a bunda en el flanco de la debilidad humana: “Yo quiero tener más o mejor que tú, yo por qué´no voy a tener más y mejor que tú, si total (volvemos a lo mismo) no cuesta tanto. Comprar ropa se convierte en una costumbre, en una socialización, y casi llega a estar mal visto que no lo hagas”.

“ La fast fashion es una creación casi de laboratorio -prosigue- . Las estrategias de marketing conocen muy bien nuestros sesgos cognitivos, y trabajan sobre ellos. Piensa a la velocidad a la que cambian las novedades en las tiendas de las grandes marcas : es un ritmo feroz, y te hace pensar que si no llevas ahora mismo eso que te gusta, la semana que viene ya no estará allí”.

Compra al peso: pon el traje en la balanza

Cada tipo de prenda tiene un categoría: amarilla, verde, azul o roja. 20, 30, 50 o 60 euros. Se pesa y se paga. Como en la frutería.

El método se ha convertido en popular en otros países pero aquí todavía es algo inusual. Mar, la propietaria de Underground Vintage Kilo Shop en Jerez, lo descubrió durante un viaje familiar a París y decidió que la propuesta podía tener salida. Su marido es anticuario, así que el "rastrear" le resultaba una actividad cercana. El proyecto de la calle Évora ha ido mezclando, además, “decoración retro con ropa vintage”. En total, 490 metros de tienda repartidos en tres plantas con, principalmente, ropa norteamericana, sobre todo de los años 70 y 80, mucha de ella con la etiqueta todavía puesta: "Incluso tenemos trajes de novia nuevos a estrenar. Te puedes comprar unos Levis por 13, 14 euros, zapatillas Converse..."

"Toda la ropa viene limpia e higienizada, pero pasa por un segundo proceso en el que la volvemos a lavar y a higienizar", apunta Mar. La tienda no es un rastro –no admite donaciones de particulares, por ejemplo– y trabajar en torno a la idea de "ropa de segunda mano" es difícil de defender en un país en el que existe el concepto "estrenar" (raro en otras lenguas): "He tenido que trabajármelo muchísimo, había días en que gastaba botellas de agua de pasarme toda la mañana hablando –explica–. Una de las sorpresas que me he llevado, por ejemplo, era que no son prendas que consuman sólo jóvenes".

El poner pie en pared y repensar nuestra relación con la ropa está en el núcleo del proyecto, que alberga la intención de dejar una de las plantas para diseño y costura, para aprovechar opciones de transformacion y diseño de la ropa al máximo: "Yo soy optimista porque es algo que disfruto muchísimo, teniendo en cuenta, además, que la idea ha sobrevivido incluso a este año tan difícil: abrimos el 7 de marzo del año pasado y, una semana después, se decretó el Estado de Alarma –señala Mar–. Siempre me ha gustado la ropa de otras épocas, hasta el punto de coleccionar juegos de sábana antiguos... La sensación de llegar a trabajar y abrir una caja para ver qué tiene no tiene precio".