Detenidos dos ocupantes de la narcolancha que colisionó con la embarcación de la Guardia Civil con un fallecido y un herido de gravedad

Se van conociendo algunos detalles más de lo ocurrido este pasado sábado en aguas del Estrecho de Gibraltar, cerca de Algeciras, cuando el ocupante de una narcolancha falleció tras chocar con una patrullera del Instituto Armado. Así, la Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha. Ambos han resultado heridos por esta colisión y uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado.

La Benemérita ha detallado además que la narcolancha interceptada se trataba de una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico. En la misma había un cuarto ocupando, que logró huir al tocar tierra la embarcación, según la información de Europa Sur.

Fuentes de la investigación también han señalado a Europa Sur que la patrullera Río Navia sufrió daños en uno de sus laterales, aunque sin que se registraran heridos entre los agentes intervinientes.

Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por esta agencia de comunicación, la muerte de uno de los ocupantes. "La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha incidido la asociación. Por el momento, la Guardia Civil sigue manteniendo abierta una investigación sobre este caso.