Muere un tripulante de una narcolancha al colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho

Un ocupante de una narcolancha ha muerto la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido al colisionar en aguas del Estrecho de Gibraltar contra una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, según fuentes del Instituto armado.Los hechos han ocurrido en aguas próximas a Cala Arena, en Algeciras.

El suceso ha ocurrido durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuando la narcolancha, ocupada por un número indeterminado de personas y cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto armado.

Como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha, mientras que otro ha resultado herido, según las fuentes.

Según ha adelantado Europa Sur, los agentes que tripulaban la embarcación se encuentran en buen estado y de momento no se conoce si hay detenidos.

El tráfico de drogas sigue dejando víctimas mortales. Los más recientes fueron en febrero. Un tripulante de una narcolancha murió a unas 20 millas de la desembocadura del Guadalquivir durante otra operación. Y en el mismo mes otro joven en aguas de Tarifa.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado, que dedica un apartado especial a la lucha contra el tráfico de drogas, pone el foco en el aumento de la violencia en zonas calientes como el Golfo de Cádiz