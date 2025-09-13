Detenidos en Cádiz tres cabecillas de una banda de estafadores por sustraer un millón haciéndose pasar por empleados de banca

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de la que han sido detenidas once personas, tres de ellas en la provincia de Cádiz, que realizaban estafas haciéndose pasar por falsos empleados de banca. Según los datos ofrecidos por la Policía en un comunicado, los sospechosos habrían ocasionado un perjuicio económico de casi un millón de euros a 273 personas.

En la primera fase de la operación, se llevaron a cabo entradas y registros en las localidades de San Fernando, Jerez y Chiclana, en la provincia de Cádiz, además de la ciudad de Sabadell (Barcelona). Fueron detenidos tres de los cuatro investigados principales del entramado como responsables de los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

El operativo, donde se han realizado 11 entradas y registros en las provincias de Cádiz, Barcelona, Alicante y Lleida, ha contado con más de 100 agentes y se han incautado criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telefónicos, joyas y relojes de alta gama.

La investigación comenzó a principios de año cuando se determinó que una serie de delitos de estafa cometidos en varias provincias de España bajo la técnica de 'phishing', concretamente del "falso empleado de banca", tenían un patrón que confluía en los mismos presuntos autores.

Los investigados disponían de una amplia base de datos de clientes a los que contactaban telefónicamente, generando un clima de confianza para advertirles de la detección de movimientos fraudulentos en sus cuentas.

A continuación, les solicitaban las claves de operaciones para supuestamente bloquear dichos movimientos, cuando lo que en realidad pretendían conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor, que se traducían en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instantáneo, compras de tecnología y de criptomonedas.

En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas por los estafadores, incluían el uso de numerosos teléfonos móviles, llegando a contabilizarse durante la investigación hasta 55 números distintos, que eran intercambiados periódicamente para evitar ser identificados con facilidad.

Wifi de hoteles

Por otra parte, los investigadores detectaron que, para la ejecución de las estafas, aprovechaban periodos de residencia en hoteles, en los que se registraban con documentación sustraída a nombre de terceras personas, para utilizar redes wifi no vinculadas a sus identidades en dichos establecimientos.

Con todo, las diferentes medidas de investigación tecnológica adoptadas por los investigadores, permitieron finalmente identificar plenamente a los cuatro dirigentes de la organización, quienes ocupaban el rol de autores materiales de las estafas.

Hasta el momento de la explotación habían sido detectadas 111 víctimas de la organización criminal, repartidas por todo el territorio nacional, y gracias a la realización de las diligencias de entrada y registro en cinco domicilios durante la primera fase, junto con el análisis de los dispositivos hallados, se pudo descubrir un total de 273 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico de más de 778.637 euros.

En la operación se han intervenido criptoactivos equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de dinero en metálico, seis teléfonos móviles utilizados para la comisión de las estafas, un documento nacional de identidad sustraído, tres relojes de alta gama, joyas, prendas de ropa y otros complementos de lujo, así como consolas de videojuegos, ordenadores y otros efectos electrónicos, entre otros efectos, presumiblemente obtenidos con el producto de la actividad ilícita desarrollada por los arrestados.

Los arrestados han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de las localidades de Jerez y Chiclana. El cuarto involucrado no pudo ser localizado y se le ha decretado una orden de búsqueda.

Red de mulas

Durante la explotación de la segunda fase de la operación se ha conseguido el arresto de otros ocho integrantes de la organización. Se trataba de los integrantes del segundo escalón de la red criminal los cuales estaban asentados siete de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante -tres en Elche, tres en Catral y uno en Guardamar del Segura- y un último en Lleida.

Conocidos en argot policial como 'captadores' y 'droppers', su misión era la de captación de personas de cualquier punto de la geografía española, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad, que estén dispuestas a cambio de una contraprestación económica, a titularizar líneas telefónicas, poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas previamente cometidas.

También se les pedía utilizar sus datos personales para pedir y después recoger en tienda, pedidos efectuados "online". En algunas ocasiones se pudo constatar que habrían recurrido a la coacción para lograr que alguna de sus "mulas", accediera a retirar dinero ilícito de una de sus cuentas.

En esta segunda fase se han practicado un total de seis registros tanto en la provincia de Alicante -cuatro en Catral y uno en Guardamar del Segura- y uno en Lleida, en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munición de armas de fuego, material de telefonía, ordenadores, artículos de lujo, relojes, joyas, diversa documentación y además de un vehículo de alta gama.

Estos últimos están siendo investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, detención ilegal y coacciones. Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Orihuela, Torrevieja y Lleida.