Detenidos en Barbate con un kilo hachís y un arma contundente

Agentes de la Policía Local de Barbate, concretamente del Grupo de Acción Preventiva GAP, han detenido a dos jóvenes, hombre y mujer, como responsables de un delito contra la salud pública. El arresto se produjo en el marco del programa de seguridad establecido por la Delegación de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local para el fin de semana, que coincidió además con la festividad del día de la Hispanidad y la Ruta del Retinto.

Los hechos sucedieron el pasado viernes, sobre las 22:00 horas, cuando el GAP estaba presente en uno de los puntos de verificación en la glorieta de Pablo Malias 'El Maltés'. Fue entonces cuando un turismo intentó evadir el control policial al percatarse de su existencia, lo que los agentes evitaron de forma coordinada y sin riesgos para los efectivos actuantes.

Los jóvenes llevaban en el interior del turismo 10 placas de resina de hachís de 100 gramos cada una y un arma contundente. Los agentes intervinieron la sustancia estupefaciente y el arma para su denuncia administrativa.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial tras la correspondiente instrucción de las diligencias policiales y traspaso a la Guardia Civil de la localidad.

Durante el dispositivo de seguridad implantado para el puente festivo, se contó con la dotación personal, del parque móvil, furgón y patrulleros y con la unidad canina K9 con la que cuenta el GAP, además de patrulleros de apoyo del 092.