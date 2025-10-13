Un coche queda completamente calcinado en la carretera de Medina y el fuego afecta a una zona de vegetación
Los bomberos también acudieron al incendio de una furgoneta camperizada en Jerez
Incendio en una vivienda de Chiclana que se originó en el salón
Un vehículo quedó calcinado en la noche del domingo en Chiclana, en la carretera de Medina. Los bomberos acudieron al lugar sobre las once y media de la noche y a su llegada el coche estaba en llamas, afectando a una zona de vegetación colindante
Según han apuntado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el incendio se produjo en la carretera de Medina, a la entrada del sendero Cordel de los Marchantes, y la intervención la realizaron efectivos del parque de Chiclana.
Tras la extinción, el coche queda calcinado y se ven afectados unos 100 metros cuadrados de vegetación. No hubo que lamentar daños personales.
Además también esta madrugada del domingo al lunes, en Jerez, acudieron los bomberos por otro incendio de vehículo. En este caso se trataba de una furgoneta camperizada, que salió ardiendo su totalidad en la Calle Gran Canaria. No hay daños personales.
