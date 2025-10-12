Incendio en una vivienda de Chiclana que se originó en el salón
El humo salía por las ventanas de la casa a la llegada de los efectivos del Consorcio
Hace unos días un incendio calcinaba el trastero y dejaba daños en otra vivienda
Bomberos de Chiclana han acudido este domingo a sofocar un incendio en una vivienda del municipio. El fuego se ha producido en una casa del Camino Isla Sumatra, sobre las doce y media de este mediodía.
Según hna informado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, a llegada de los efectivos el humo estaba saliendo por las ventanes de la vivienda. Además, tuvieron que forzar la puerta para acceder y localizaron el fuego en desarrollo en la televisión y mobiliario del salón.
El incendio afectó también a techos y paredes de la casa por temperatura y humos. No hay daños personales.
En la actuación ha colaborado la Policía Local de Chiclana
