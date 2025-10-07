Un incendio calcina el trastero y deja daños en una vivienda en Chiclana
El fuego se produjo en la noche del lunes en el Camino del Dios Baco
Los bomberos tuvieron que intervenir en la noche del lunes en un incendio originado en una vivienda de Chiclana, en el Camino del Dios Baco, que dejó el trastero "totalmente quemado y afectado en paredes, techo y mobiliario". Según han informado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el fuego se produjo pasada las diez y media de la noche y la vivienda adosada también quedó afectada, presentando fisuras en su muro colindante.
Los efectivos del parque de Chiclana procedieron a la extinción y sacaron varias de botellas de butano del trastero que fueron enfriadas en el exterior Una vez finalizada la extinción, se precintó la entrada del trastero por riesgo de caída del techo aunque no hubo que lamentar daños personales.
La intervención de produjo en colaboración con la Policía Local.
