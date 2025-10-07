Dos hectáreas calcinadas en un incendio en la zona de 'El Algarrobo' en Puerto Real

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, del parque de Tres Caminos Puerto Real, con el apoyo del de Cádiz, han participado este martes en un operativo que se inició a las 05:50 horas, tras detectarse un incendio de pinos y cañaveral en la CA-3113, por la zona de la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real. Concretamente, en una zona cercana a El Algarrobo.

Actuación d elos bomberos en el incendio / CPBC

Los primeros trabajos se centraron en perimetrar la zona incendiada, debido a la existencia de viviendas cercanas. Se evitaba así que se propagasen las llamas hasta la zona residencial, lo que podría haber ocasionado daños mayores. El fuego acabó afectando a unas dos hectáreas de superficie. Además de los Bomberos del Consorcio, sobre las 09:30 horas se incorporó también un camión del Infoca, y se contó con el apoyo de agentes de la Guardia Civil.

En las labores de extinción participaron siete agentes del cuerpo de bomberos, y tres vehículos (dos autobombas rurales pesas y uno de mando), que necesitaron de más de 17.000 litros de agua en la intervención. A las 10:30 horas el incendio ya se había sofocado, aunque se continuaban las labores de refrescos de la zona para evitar que se reavivasen las llamas.