Detenido en trabajador de la limpieza de un centro comercial de Jerez por grabar a sus compañeras en las zonas de aseos para empleados

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a un varón como presunto responsable de un delito contra la intimidad al haber, supuestamente, ocultado dispositivos en los baños de mujeres con la intención de obtener grabaciones de índole sexual de sus compañeras de trabajo.

Los hechos se habrían desencadenado cuando varias trabajadoras de los comercios de un conocido centro comercial se habrían percatado de que, ocultos tras las rejillas de los aseos exclusivos para las trabajadoras del área comercial, se encontraban un terminal telefónico orientado para grabar a las mujeres en sus momentos de intimidad.

Las afectadas comunicaron los hechos de forma inmediata al servicio de seguridad y a la gerencia del centro, los cuales dieron cuenta a la Policía Nacional que inmediatamente desplazó agentes en servicio de las unidades uniformadas de seguridad ciudadana. Los policías efectivamente localizaban oculto en los conductos de ventilación un terminal telefónico de última generación, colocado de forma que la lente de la cámara grabara el interior de la zona del baño de mujeres.

Las primeras investigaciones determinaron que el responsable y propietario del teléfono se trataba de un trabajador de la limpieza del mismo centro comercial, el cual habría urdido este sistema, tanto para grabar desnudas o en ropa interior a sus propias compañeras como para observarlas en tiempo real cuando acudían a los aseos.

Los agentes procedieron a la detención del sujeto, de veintinueve años de edad y al que le figura una detención previa por hechos similares ocurridos durante el año 2023, en el que ya fue descubierto y detenido por los mismos delitos, por la instalación de elemento de grabación en los baños públicos de mujeres de otra gran superficie comercial.

Con la preceptiva orden judicial, los agentes de la Brigada de Policía Judicial accedían a los archivos del móvil incautado como objeto del delito, rescatando todas las grabaciones en las que aparecieran mujeres afectadas y constatando que no habían sido compartidas ni enviadas a terceras personas.