Sufre una grave descarga mientras robaba en una subestación eléctrica en Medina

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Medina Sidonia a una persona como supuesto autor de un robo de cable de cobre cometido en una subestación eléctrica de la comarca de La Janda. Durante el hurto, el arrestado sufrió una grave descarga eléctrica que provocó un incendio en la instalación. Según ha informado el Instituto Armado este miércoles, la descarga fue de tal magnitud que las primeras horas de la investigación se centraron en encontrar el cuerpo sin vida del sospechoso. El hombre sufrió importantes heridas por las que estuvo 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del área de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Asimismo, el detenido causó daños en las instalaciones por valor de miles de euros, por lo que está previsto que la empresa propietaria ejerza acciones legales contra él.

Los hechos ocurrieron la media noche del pasado 6 de octubre en una subestación eléctrica ubicada en la comarca de La Janda, después de que un hombre accediera al interior de la misma con la intención de robar cableado de cobre para su posterior venta.

En un momento determinado, explica la Guardia Civil, el hombre sufrió una descarga eléctrica de gran magnitud que lo lanzó a varios metros de distancia y le afectó sobre todo la parte derecha de su cuerpo. La descarga provocó un incendio en las instalaciones, dejando sin suministro a multitud de usuarios.

Los técnicos de la empresa comprobaron que se trataba de un robo, por lo que presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Del caso se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial de Barbate, que realizó un completo informe técnico ocular que permitió obtener tanto restos biológicos como huellas dactilares. También un análisis completo de las imágenes de las cámaras de seguridad posibilitaron la indentificación del autor del robo.

Las testificales recogidas a los técnicos de las instalaciones hicieron temer la peor de las hipótesis, afirma la Guardia Civil, ya que la descarga sufrida por el ladrón "era poco compatible con la vida", motivo por el que las primeras actuaciones llevaron a los agentes a realizar batidas para encontrar el cuerpo sin vida del sospechoso.

De manera simultánea se realizaron indagaciones en los centros de salud. Así, se localizó a un vecino de Medina Sidonia que coincidía con las características del supuesto autor de los hechos, y quien, tras recibir una primera asistencia, había sido derivado al Hospital Virgen del Roció de Sevilla, especializado en grandes quemados.

Hasta dicho hospital se desplazaron los guardias civiles, que encontraron a esta persona en la UCI del hospital sevillano. Allí permaneció 11 días ingresado, llegando a ser intervenido en varias ocasiones para su restablecimiento. Tras recibir el alta hospitalaria y una vez en su domicilio, se realizó su detención de la manera menos lesiva para él, facilitando incluso la asistencia a las curas ambulatorias que requería para su tratamiento.