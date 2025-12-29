Detenido por hacerse pasar por inspector jefe de la Policía Nacional para no pagar entrada en una discoteca de Jerez

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas tras hacerse pasar por agente de la Policía Nacional en una discoteca de Jerez.

Los hechos ocurrieron sobre la 01:00 horas del pasado domingo 20 de diciembre, cuando el detenido se identificó ante el vigilante de seguridad del establecimiento exhibiendo una placa emblema y un carnet profesional, haciéndose pasar por policía nacional destinado en la UDYCO. El individuo manifestó encontrarse en un supuesto operativo policial y accedió al local acompañado de otros dos varones, evitando el pago de la entrada.

Una vez en el interior de la discoteca, el vigilante observó que el falso agente y sus acompañantes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, circunstancia que consideró incompatible con la supuesta labor policial que había manifestado realizar. Ante esta situación, el personal de seguridad alertó a la sala operativa 091.

Al percatarse de la presencia policial, el presunto autor abandonó el local apresuradamente, iniciándose un persecución a pie por parte de los agentes uniformados, quienes le dieron el alto policial en reiteradas ocasiones, siendo finalmente interceptado.

En el momento de la detención, el varón portaba una cartera tipo portaplacas que contenía un carné profesional falsificado de la Policía Nacional, con su fotografía y la leyenda 'Inspector Jefe de la UDYCO Central', así como una placa emblema no oficial del Cuerpo.

Sanciones por el delito de usurpación de funciones públicas

La usurpación de funciones públicas es un delito que está recogido en el artículo 402 del Código Penal y castigado con penas de cárcel que pueden ir del 1 a los tres años. Además de puede multar el uso indebido que se haga de placas, insignias o cualquier otro tipo de elemento distintivo.