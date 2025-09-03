Detenido por tres robos en máquinas expendedoras en Arcos y Espera

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un hombre como supuesto autor de al menos tres robos con fuerza en máquinas expendedoras cometidos en Arcos de la Frontera y Espera durante el último mes.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido, M.P.M., vecino de Arcos y con numerosos antecedentes, utilizaba una palanca metálica para forzar las máquinas situadas en el exterior de locales comerciales. De los tres robos que se le imputan, uno fue en grado de tentativa.

La detención se produjo el pasado 1 de septiembre después de que los agentes del Área de Investigación de Arcos identificaran al sospechoso a través de grabaciones en las que aparecía forzando varias máquinas de vending en Arcos y Espera entre finales de julio y agosto.

Según la Guardia Civil, en ocasiones el ladrón realizaba llamadas a las puertas de las viviendas cercanas para comprobar si los moradores estaban en el interior, aunque algunos robos se consumaron mientras las personas se encontraban dentro, lo que generó alarma y temor en la población, especialmente entre vecinos mayores o que viven solos.

Las investigaciones permitieron esclarecer los tres robos y constatar que el detenido no dudaba en causar daños significativos para obtener un botín limitado, cercano a los 100 euros. No se descarta que pueda estar relacionado con otros hechos de similares características en la comarca de la Sierra.

El arrestado permanece a disposición judicial mientras la Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar si existen más víctimas de estos hechos.