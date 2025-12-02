Detenidas seis personas de un clan familiar por traficar con droga desde 'narcopisos' en Medina

La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar afincado en Medina Sidonia, cuyos miembros utilizaban sus propias viviendas como 'narcopisos' y lugar de consumo para toxicómanos de este municipios y otros vecinos, lo que ha permitido la detención de seis personas.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que la organización había repartido entre sus miembros tareas para vigilar, elaborar, envasar y vender droga y mantenía los domicilios activos las 24 horas con un trasiego constante de compradores y altercados.

En la operación se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otra, todas reincidentes por los mismos hechos en el mes de junio; de las cuales tres han ingresado en prisión.

Además se han intervenido 65 dosis de cocaína mezclada con heroína preparadas para su distribución, así como cocaína, heroína, hachís, marihuana, dinero en metálico, armas blancas y útiles para elaborar y envasar estupefacientes.

Un momento del operativo desarrollado por la Guardia Civil / G.C.

Las investigaciones comenzaron hace varios meses cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varias viviendas en el núcleo urbano que podían estar siendo utilizadas como 'narcopisos'.

Los agentes realizaron vigilancias discretas en domicilios relacionados entre sí y pudo constatar que los sospechosos empleaban también el método de 'telecoca', con reparto de dosis a domicilio o en lugares públicos.

La actividad del grupo había generado alarma social entre los vecinos por los altercados que presenciaron y por el paso de menores hacia centros escolares.

En junio se practicó el primer registro en uno de los domicilios y el pasado día 21 de noviembre se realizó otro registro, donde se intervinieron drogas, dinero, uniformes de Policía Local, armas blancas y otros efectos.