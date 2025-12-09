Detenidas dos personas por pagar con billetes falsos de 20 euros en comercios de Jimena

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa, al ser acusadas de pagar en distintos comercios de Jimena de la Frontera con billetes falsificados de 20 euros.

La actuación, desarrollada por agentes del Puesto de Jimena, se inició después de que varios propietarios de establecimientos presentaran una denuncia alertando de que un vecino de la localidad estaba realizando pagos en sus comercios con billetes falsos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras analizar el dinero intervenido y realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó que los presuntos autores utilizaban billetes falsificados de 20 euros para efectuar pequeñas compras, completando el resto del importe con billetes auténticos de 10 y 5 euros, con el fin de evitar sospechas.

Según se pudo determinar, uno de los detenidos accedía a los establecimientos y efectuaba los pagos con los billetes falsificados mientras que el segundo permanecía en el exterior, esperando en un vehículo con más billetes falsos para continuar realizando compras en distintos comercios en el menor tiempo posible.

Finalmente, los agentes lograron identificar a los dos sospechosos y proceder a su detención. Ambos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares. De los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias que, en unión a los detenidos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.