Detenida una mujer en El Puerto tras desmantelar la Policía un piso de prostitución en Valdelagrana: las víctimas, explotadas 24 horas, sin comida ni dinero

Agentes de la Policía Nacional han culminado una investigación que se inició en un piso de prostitución ubicado en la zona de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, un operativo en el que se ha detenido a una mujer como autora de un delito de explotación sexual. Además, otra mujer es investigada aunque no ha sido arrestada.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación comenzó tras tener conocimiento de la existencia de un inmueble en el que se estaba ejerciendo la prostitución y donde varias mujeres podían estar siendo explotadas sexualmente. Al localizar el piso, los agentes comprobaron que ya no se encontraba en funcionamiento, motivo por el que se continuaron las pesquisas con el fin de esclarecer los hechos y localizar tanto a las posibles víctimas como a los responsables.

Así, durante la investigación pudieron corroborar que la mujer detenida regentaba el piso y se beneficiaba económicamente del importe íntegro de los servicios de prostitución de las víctimas. Por su parte, las mujeres eran obligadas a realizar todo tipo de servicios sexuales, incluso en contra de su voluntad, y se las coaccionaba para consumir alcohol y drogas junto a los clientes.

Además, la responsable dejaba al mando a otra mujer que actuaba como encargada del control de las víctimas y de la droga, impidiendo que las mujeres salieran del domicilio salvo en su compañía y con autorización expresa. Esta encargada era también quien publicaba anuncios en páginas sexuales, gestionaba los contactos con los clientes y llevaba la contabilidad de los ingresos.

Las mujeres explotadas permanecían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin posibilidad de descanso, sin recibir dinero ni alimentos y, en ocasiones, eran encerradas en el piso cuando la encargada se ausentaba con alguna de ellas para atender servicios fuera del domicilio.

Por su parte, la investigada principal tomaba constantes precauciones para evitar ser localizada por la Policía, alquilando viviendas durante cortos periodos de tiempo y cambiando de ubicación con frecuencia. No obstante, la Policía ha señalado que con esta operación ha logrado desactivar un piso de prostitución, liberar a una víctima y restablecer la seguridad y convivencia en la zona de Valdelagrana.