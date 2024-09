"Con la detetención de Karim Gabarde en Barbate se pone fin a uno de los episodios más negros de la historia del narcotráfico en nuestro país"

El análisis de la detención de Karim en Barbate: "Las imágenes de aquella noche no se olvidarán nunca"

Cádiz/Con la detención de Karim Gabarde se pone fin a uno de los episodios más negros de la historia del narcotráfico en nuestro país. Karim Gabarde se ha entregado en los Juzgados de Barbate sobre la una de la madrugada en compañía de su abogado, un letrado madrileño que ha sido quien se ha encargado de negociar esta entrega de su cliente con Guardia Civil en Madrid. Una entrega que se produce por la presión intensísima que desde el primer momento agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo sobre esta persona y su entorno.

Tras la muerte de los agentes en el puerto de Barbate se conforma un equipo integrado por guardias de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz junto con otros de la Unidad Central Operativa (UCO) en Madrid que trabajan conjuntamente para su detención. Han sido largos meses, ha sido una investigación intensísima, con mucho trabajo, hablando con autoridades marroquíes para conseguir esa requisitoria. El Gobierno de España y el Ministerio del Interior, en permanente contacto con Marruecos, consiguen lo que finalmente es un hecho, que es que el presunto autor de la muerte de los dos agentes esté aquí, en la Comandancia de la Guardia Civil.

Mañana será puesto a disposición judicial en los Juzgados de Barbate que es donde se lleva la causa, allí (en Barbate) se ha entregado para que no haya otro juzgado involucrado, y desde allí compañeros de la Guardia Civil lo han desplazado esta madrugada a la Comandancia gaditana (en referencia a las dependencias de Cádiz capital).

A partir de ahora se cierra un capítulo muy oscuro, muy triste, de los más negros de la historia de la Benemérita en nuestra provincia. Un hecho que causó no sólo preocupación, no sólo dolor, sino una indignación tremenda en toda la provincia de Cádiz y en todo el país. Las imágenes de aquella noche no se nos van a poder olvidar nunca, permanecerán en nuestra retina como el recuerdo de los compañeros fallecidos. Ahora simplemente será la Justicia quien tendrá que decidir qué ocurre con Karim Gabarde tras su detención.