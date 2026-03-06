Desmantelado un punto de cultivo de marihuana en El Puerto de Santa María con 132 plantas

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de producción de marihuana en El Puerto de Santa María, en una operación que ha culminado con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública. La intervención policial ha permitido la incautación de 132 plantas de cannabis que se cultivaban en un invernadero.

La operación, denominada Zorzal, fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de El Puerto. Los agentes iniciaron las pesquisas tras observar que en una vivienda tipo chalet, localizada en el extrarradio de la localidad portuense, se estaba produciendo el cultivo de marihuana en un invernadero exterior.

Una vez identificados los moradores del inmueble y reunidos los indicios necesarios, los policías constataron que de la vivienda se desprendía un fuerte olor a marihuana. Tras obtener el consentimiento expreso del morador, los agentes accedieron al interior del domicilio para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.

Durante el registro, los investigadores hallaron en el interior del invernadero 132 plantas de marihuana, que se cultivaban aprovechando la luz solar y el microclima que generaba la propia estructura del invernadero. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos tras su comparecencia ante el juzgado correspondiente.