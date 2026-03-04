La Policía Nacional desmantela en Sanlúcar un grupo dedicado al tráfico de marihuana

Material incautado por la Policía Nacional en un operativo contra el tráfico de drogas en Sanlúcar.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en Sanlúcar de Barrameda presuntamente dedicado al tráfico de marihuana, tras un operativo desarrollado el pasado 25 de febrero por la Brigada Local de Policía Judicial, con apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana.

El operativo se centró en dos inmuebles de la localidad donde se detectó que varios individuos manipulaban y ocultaban cogollos de marihuana, preparando la droga para su posterior transporte fuera de la provincia de Cádiz.

Como resultado de la investigación, fueron detenidas cinco personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Durante los registros domiciliarios autorizados judicialmente, los agentes incautaron 40 kilogramos de cogollos de marihuana, 53 gramos de hachís, un arma corta calibre 9 mm Parabellum, un arma larga modificada, munición, 5.300 euros en efectivo, un detector de balizas, un dispositivo de geolocalización y dos vehículos presuntamente utilizados en la actividad delictiva.

Tras su puesta a disposición judicial, los dos principales responsables del grupo ingresaron en prisión provisional.

La Policía Nacional indicó que esta operación forma parte de su labor continua en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, especialmente en la provincia de Cádiz.