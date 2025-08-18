Desmanteladas cuatro plantaciones de marihuana en Sanlúcar con 1.800 plantas

La Policía Nacional de Cádiz ha desmantelado cuatro plantaciones de marihuana en Sanlúcar de Barrameda en el marco de una operación dirigida a combatir el cultivo y tráfico de esta sustancia en la ciudad. Los agentes han incautado un total de 1.800 plantas y han detenido a cuatro personas.

La Policía ha explicado en una nota que el objetivo de la operación ha sido "golpear" a las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana y eliminar las acometidas ilegales a la red eléctrica.

Estas instalaciones requieren de un complejo entramado de lámparas, balastros, aires acondicionados y equipos de refrigeración, que llegan a consumir tanta energía como un bloque de viviendas de cuatro plantas, generando además un elevado riesgo de sobrecargas y cortes de suministro.

Así, durante las últimas semanas, se han intensificado las actuaciones contra este tipo de ilícitos, localizando plantaciones ocultas en distintos puntos de la localidad, entre ellas, casas en pleno centro urbano, habitaciones en domicilios y naves de aperos en zonas rurales.

Tras las investigaciones practicadas y la obtención de pruebas suficientes, los agentes procedieron al desmantelamiento de cuatro plantaciones, que albergaban un total de 1.800 plantas de marihuana con un peso conjunto de 132 kilogramos, la mayoría en estado final de crecimiento y próximas a su recolección.

Con esta operación, desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda y la Udyco Bahía de Cádiz, se ha retirado del mercado una cantidad significativa de droga, además de neutralizarse un fraude eléctrico que afectaba directamente al suministro en plena época estival.