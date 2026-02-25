Desarticulada una red de narcotráfico en Cádiz con once detenidos y más de seis kilos de cocaína

La Policía Nacional ha desarticulado en Cádiz una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en la Bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera y otras localidades limítrofes. La operación ha concluido con once personas detenidas por su presunta vinculación con esta red de narcotráfico.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Cádiz ejecutó los registros domiciliarios los días 11 y 12 de febrero de 2026, previamente autorizados por la autoridad judicial. La investigación arrancó durante el verano de 2025 y se instruye por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Los agentes llevaron a cabo diez registros en diferentes puntos de la provincia gaditana, concretamente en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Chiclana y Arcos, además de en La Algaba, localidad perteneciente a la provincia de Sevilla.

Durante las actuaciones policiales se intervinieron más de seis kilos de cocaína, 200 gramos de hachís y más de 80.000 euros en efectivo. También fueron incautadas cinco armas largas, tres vehículos y 20 teléfonos móviles que presuntamente estaban relacionados con la actividad ilícita investigada.

En uno de los inmuebles inspeccionados se descubrió un laboratorio destinado a la elaboración de hachís. Según ha informado la Policía, los investigados realizaban en este espacio procesos de filtrado y prensado para obtener un producto modificado que denominaban "bomba".

La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan la posibilidad de nuevas detenciones en el marco de esta operación contra el tráfico de drogas en la provincia gaditana.