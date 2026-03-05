Denuncian a una guardería de Guadalcacín por maltrato infantil

La Guardia Civil está investigando el presunto maltrato infantil cometido por las propietarias y una trabajadora de una guardería ubicada en la pedanía jerezana de Guadalcacín. La madre de la pequeña, de solo dos años, se personó el pasado 14 de febrero en el Puesto Principal de Jerez de la Frontera para denunciar estos supuestos malos tratos contra su hija el curso pasado. Además de la madre, los agentes contaron con el testimonio de dos educadoras en prácticas en la guardería, que aseguraron ante la Guardia Civil que las dos titulares del centro forzaban a los niños a comer de manera violenta, les hacían tragar la comida muy caliente a pesar de sus llantos, los zarandeaban y llegaban a lanzarlos violentamente contra las tronas. Aseguran que estas dos mujeres dejaban a los bebes llorando durante largos periodos de tiempo sin prestarles atención y que llegaban a darles manotazos en cabeza y hombros.

Al día siguiente de la presentación de la denuncia, los agentes citaron a las titulares del centro para iniciar una investigación sobre estos hechos. Este medio ha podido saber que desde el Instituto Armado se le da credibilidad a la versión de las denunciantes, por lo que la investigación se ha ampliado por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.

Además de las dos cuidadoras responsables, también se está investigando a una trabajadora del centro por un delito de maltrato de obra sin lesiones cometido sobre otro alumno de dicho centro.