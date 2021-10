Un joven denuncia una brutal paliza en Chiclana por ser "gay y tener una discapacidad"

Fran Sánchez, un joven de 24 años natural de Chiclana, ha denunciado en redes sociales y ante la Guardia Civil una brutal paliza de tintes homófobos en la calle Álamo del centro de Chiclana en la noche del martes, cuando regresaba de casa de una amiga de camino a su casa.

El joven cuenta que justo cuando bajaba por esta calle del centro sobre las 21.30 de la noche vio a tres chicos, y entonces se paró a mirar algo en el móvil "cuando empezaron a reírse y a insultarme". Entre otros insultos recuerda que le llamaron "maricón del tembleque, pues me atacaron por ser gay y tener una discapacidad", cuenta este bailarín de danza urbana que padece "el síndrome del tourette".

Tras vivir esta terrible situación empezó a ponerse muy nervioso y se sentó en uno de los portales de la calle "disimulando, atándome los zapatos esperando a que se fueran, pero entonces me lanzaron una lata de coca cola y me insultaron más aún", describe de esta pesadilla. "Me dijeron que era un drogadicto, que estaba malito, y como no le seguí el rollo pues parece que se ofuscaron aún más y vino uno de ellos y comenzó a darme patadas y tortazos en el cuello y puñetazos por la cabeza", cuenta. "No pude identificarlos porque en cuanto subí la cabeza me dieron un puñetazo en el pómulo izquierdo, además, estaba muy engarrotado y bloqueado", narra el joven del miedo que sintió en ese momento. "Solo sé que uno de ellos estaba como hablando por un móvil y que se iban turnando para pegarme".

Durante varios minutos Fran recuerda fuertes golpes en la cabeza y patadas en los pies y una en el tobillo que le provocó un esguince. Entre otras secuelas tiene moratones en la cara, heridas en la pierna y el pie y varios bultos en la cabeza, "pues según señaló la doctora que me atendió me tuvieron que golpear con algún objeto y no solo con los nudillos".

La calle en la que ocurrieron estos hechos "estaba vacía, no hay tiendas y vi pasar a una señora mayor pero no hizo nada", comenta, a la espera de que se haga justicia y haciendo un llamamiento ciudadano por si alguien vio algo que pueda ayudarle a encontrar a sus agresores.

Tras sufrir la agresión llamó inmediatamente al 112, tras lo que se personaron agentes de la Guardia Civil que lo trasladaron al Centro Médico de La Longuera, donde fue atendido.