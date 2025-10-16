La delegación de Sanidad intensifica las actuaciones de control de plagas en Chipiona durante septiembre y octubre

La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Chipiona ha hecho balance de las actuaciones de desratización, desinfección y desinsectación realizadas en el municipio durante el mes de septiembre y la primera quincena de octubre. Estas tareas, ejecutadas por la empresa adjudicataria del servicio, Biblion Ibérica S.A., se han reforzado en las últimas semanas ante la detección de roedores en distintas zonas urbanas.

El departamento que dirige Virginia Porras ha destacado que se ha llevado a cabo una amplia campaña preventiva y correctiva en todo el término municipal, incluyendo Costa Ballena Chipiona, con el objetivo de garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y evitar la proliferación de plagas urbanas. Además, se han atendido avisos urgentes en numerosos puntos del municipio, entre ellos las avenidas de Sevilla, Madrid, Jerez, Sanlúcar, Rota, Regla, Málaga y la Laguna, así como en Paseo Cruz del Mar, Paseo Costa de la Luz, Parque Blas Infante, y diversas calles y plazas de la localidad como Isaac Peral, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora de la O, Cuatro Esquinas, Rocío Jurado o Plaza de Andalucía, entre otras.

A pesar de la intensidad de las intervenciones, la Delegación de Sanidad ha señalado que la eficacia de los tratamientos se ve condicionada por el estado de algunos solares privados en zonas urbanas que sirven como refugio a los roedores, lo que en ocasiones obliga a repetir las actuaciones en calles y avenidas cercanas. Asimismo, la empresa responsable ha detectado la presencia de desperdicios de pescado y restos de alimentos en la vía pública, una práctica que alimenta a los roedores y dificulta la obtención de resultados óptimos.

Por ello, Sanidad ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de no depositar restos de comida en la calle ni en zonas verdes, así como de mantener los solares limpios y en condiciones de salubridad. El área municipal ha insistido en que los avisos relacionados con cucarachas o roedores se atienden de forma inmediata durante los dos días semanales establecidos para el servicio, y que se continuará con las labores de seguimiento y refuerzo para garantizar la salud pública y el bienestar de los vecinos de Chipiona.