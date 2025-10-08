Chipiona se prepara para las lluvias con un plan preventivo de limpieza de imbornales

El Ayuntamiento de Chipiona ha iniciado una nueva campaña de limpieza de imbornales y redes de drenaje pluvial, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas y evitar posibles inundaciones con la llegada del otoño.

Los trabajos, ejecutados por la empresa concesionaria Aqualia, se desarrollan cada año una vez finalizada la temporada estival y se intensifican en las semanas previas a las primeras lluvias. En esta ocasión, las actuaciones se concentran especialmente en las avenidas principales y en las zonas con mayor riesgo de acumulación de agua, según ha explicado el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero.

El regidor ha señalado que “la limpieza exhaustiva de los imbornales es esencial para mantener el sistema de drenaje en condiciones óptimas”, y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar comportamientos que puedan dificultar el funcionamiento de las canalizaciones. Aparcero ha recordado que el vertido de materiales como pintura, cemento, cal o restos de obra puede obstruir los conductos y provocar problemas de evacuación durante los episodios de lluvia intensa.

Por su parte, el nuevo jefe de servicio de Aqualia en Chipiona, Jesús Cárdenas, ha detallado que las labores de mantenimiento se realizan de manera continua desde finales del verano, pero con una especial intensificación preventiva en el mes de octubre. Cárdenas ha subrayado que estos trabajos son fundamentales “para minimizar el riesgo de incidencias y garantizar la seguridad en las calles del municipio”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca reforzar la prevención ante fenómenos meteorológicos adversos y mantener en buen estado la red de saneamiento urbano, una infraestructura clave para reducir los efectos de las lluvias torrenciales que suelen registrarse en esta época del año.