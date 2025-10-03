El Ayuntamiento de Chipiona impulsa mejoras en infraestructuras clave: Alzheimer, atención animal y Mercado de Abastos

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha anunciado este viernes un paquete de actuaciones en infraestructuras municipales que abarcan tres ámbitos fundamentales: la atención sociosanitaria, el bienestar animal y los servicios de abastecimiento.

La primera de las intervenciones se llevará a cabo en el edificio destinado a enfermos de Alzheimer, que será objeto de trabajos de mantenimiento y mejoras con una inversión prevista de 71.438 euros, financiados íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento. El proyecto se encuentra a la espera de pasar por la mesa de contratación, por lo que en los próximos meses está prevista la adjudicación de las obras a una empresa especializada.

En paralelo, el Consistorio ya ha formalizado la contratación de las empresas que acometerán dos proyectos relevantes. El más destacado es la finalización del Centro Municipal de Atención Animal, ubicado en la zona rural de El Abulagar. Según explicó Aparcero, el plazo de ejecución es de unos seis meses, por lo que el centro podría estar operativo a mediados de 2026. El espacio contará con zona veterinaria, recepción de animales, laboratorio y dependencias de almacenaje, respondiendo así a una demanda histórica de colectivos y ciudadanos en materia de bienestar animal.

El tercer proyecto confirmado afecta al Mercado de Abastos, un espacio de gran tradición y dinamismo en la localidad. Las obras, adjudicadas recientemente, contemplan la redistribución y modernización de los aseos así como la reubicación del local de conserjería. Con una inversión de 42.450 euros, financiados a través del Patrimonio Municipal de Suelo, la actuación persigue mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la instalación para usuarios y comerciantes.

Con estos proyectos, el Ayuntamiento de Chipiona refuerza su apuesta por mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos, avanzando en áreas sensibles como la atención a mayores, el cuidado animal y la modernización de infraestructuras locales.