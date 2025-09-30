Chipiona prepara su futuro como municipio de más de 20.000 habitantes y estudia la gestión del servicio de bomberos

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, se ha reunido con el presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Pepe Ortiz, para analizar el futuro del servicio contraincendios en el municipio, que en 2026 pasará a tener la consideración legal de ciudad de más de 20.000 habitantes.

Según establece la Ley de Bases de Régimen Local, alcanzar este umbral implica que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de manera directa de la prestación del servicio de bomberos, una competencia que hasta ahora estaba financiada por la Diputación Provincial. Con la comunicación oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), Chipiona tendrá que incluir en sus presupuestos municipales el coste íntegro de esta atención.

Aparcero explicó que se barajan dos alternativas: la creación de un parque de bomberos municipal con personal propio o la integración en el Consorcio Provincial, lo que supondría abonar la parte proporcional de los costes del servicio. El alcalde aseguró que el Ayuntamiento, junto con el equipo técnico y de gobierno, evaluará ambas opciones antes de tomar una decisión.

El paso a municipio de más de 20.000 habitantes traerá consigo otras modificaciones relevantes. Entre ellas, la gestión directa de la ayuda a domicilio, el incremento del número de concejales de 17 a 21 y la posibilidad de aumentar los ingresos procedentes de fondos de cooperación estatales, autonómicos y provinciales. Aparcero recordó que este cambio demográfico, que convierte a Chipiona en “el más pequeño de los grandes municipios” de la provincia, es un escenario que se viene estudiando desde hace años para planificar la transición con garantías.