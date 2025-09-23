Chipiona llama a una reunión comarcal para el desarrollo de la Costa Noroeste

El Ayuntamiento de Chipiona ha expresado recientemente su congratulación por la noticia de que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento que lidera Rocío Díaz, encargará un estudio de soluciones sobre la A-471. El alcalde chipionero, Luis Mario Aparcero, aprovechó la ocasión para proponer una reunión próxima con los regidores de las cuatro localidades de la Costa Noroeste: Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota.

La reunión que solicita se enmarca en continuar trabajando en el desarrollo de la comarca, expresó, incidiendo en determinados proyectos como el Tren de la Costa Noroeste. Además, también apuesta por la mejora de la Vía Verde entre Rios, inversiones en Costas, Marismas e infraestructuras necesarias en todos los aspectos que influyen en esta comarca que tiene un potencial enorme en todos los aspectos: agrícolas, ganaderos, turísticos y económicos con una larga trayectoria y una importante historia.

Sobre el desdoble de la A-471, Aparcero recalca que se trata de una solicitud que él mismo pidió en la reciente visita de la consejera a Chipiona, junto a la Delegada Territorial Carmen Sánchez. Además de esta vía, Chipiona también solicitó a la administración andaluza el desdoble de la carretera de Rota que une Chipiona con el Puerto de Santa María.