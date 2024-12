Así tienes que declarar a Hacienda un premio de la Lotería de Navidad si vives en el extranjero

La duda sobre cómo declarar ante Hacienda las ganancias derivadas de un premio de lotería son habituales. Estas van a más si se trata de una persona que reside fuera del país. La Lotería de Navidad, la más clásica en España, es el sorteo en el que confían millones de españoles para que cambie su suerte. Hasta los que nunca suelen jugar se apuntan a esta tradición que tiene mucha fuerza de grupo. Incluso desde el verano hay colas en las administraciones más famosas, todo sea por la ilusión de acabar el año con una alegría económica que haga soñar con alguna reforma en casa, comprarse un coche o un viaje por todo lo alto.

El interés que genera el sorteo va de la mano de las preguntas que suelen surgir en el hipotético caso de que resultemos premiados. Cuánto le tengo que pagar a Hacienda, qué ocurre si el décimo es compartido, qué pasa si quiere darle dinero a mis hijos o cómo actúo si gano la lotería en España pero vivo fuera del país. Sobre este último punto hay que analizar dos aspectos: cómo se hace el cobro y cómo y en qué país tributa el premio.

A la hora de cobrar un premio (disponemos de tres meses para hacerlo) dependerá de la cuantía a recibir. Si el premio es inferior a 2.000 euros no habría especiales problemas porque incluso podríamos cobrarlo por internet. Las complicaciones llegan para premios superiores ya que la normativa española obliga a cobrarlos a través de entidades financieras autorizadas y ellas no podrán hacer efectivo el pago sin recabar la documentación necesaria, que hay que presentarla de manera presencial. Además, hay boletos y décimos físicos que no pueden salir del país. Es decir, que si vives fuera de España y ganas un premio en la Lotería de Navidad superior a 2.000 euros tendrías que regresar para pedir cita en alguna entidad bancaria y presentar el DNI en vigor y cumplimentar los formularios necesarios.

Respecto a la tributación, en España están exentos de impuesto los premios iguales o inferiores a 40.000 euros. Si el importe es mayor, tributa al 20% la cantidad que exceda de ese límite. Así, por ejemplo un premio de 100.000 euros, tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000 - 40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000 euros.

¿Cómo se pagan esos impuestos? En los premios de las Loterías y Apuestas del Estado, así como los celebrados por la Cruz Roja y la ONCE el procedimiento es sencillo ya que el ganador prácticamente no se ve implicado puesto que es la propia SELAE la que pagará directamente a Hacienda lo retenido al premio, ingresándole al ganador su dinero ya sin impuestos. En el caso de apuestas deportivas, bingos y concursos, tributan de manera muy diferente dependiendo de cada Comunidad.

¿Qué ocurre si vivo fuera de España y gano la Lotería de Navidad?

En lo que respecta a impuestos, el premio deberá tributar en España en la fórmula ya explicada pero al ser no residente, tendrá que presentar él mismo ante la Agencia Tributaria la documentación para realizar la retención que le corresponda.

El problema vendría en que, por el premio ingresado en su cuenta bancaria ya sin los impuestos españoles, podría tener que volver a tributar en su país de residencia, porque desde la perspectiva de una Hacienda nacional se podría considerar un incremento en su patrimonio. Es decir, que el premio podría verse afectado por una doble imposición tributaria.

En estos casos, se tendría que acudir a lo dispuesto en los Convenios de Doble Imposición firmados entre España y ese otro Estado y que tienen como objetivo establecer mecanismos para evitar esa doble imposición, así como para eliminarla en caso de que se haga efectiva la doble tributación y evitar así que el contribuyente se vea perjudicado abonando una carga fiscal mayor de la que en realidad le correspondería.