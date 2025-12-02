Danza y música protagonizan en Cádiz las propuestas de diciembre en la Red de Teatros Andaluces

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y en colaboración con los ayuntamientos adheridos, impulsa en el mes de diciembre la celebración de cuatro funciones de la Red Andaluza de Teatros Públicos. La propuesta para el último mes del año recorrerá Arcos de la Frontera, El Puerto y Conil.

‘En Vano’, la propuesta de danza inclusiva de la Compañía Danza Mobile, subirá el telón para la programación gaditana en diciembre. Será con dos funciones, una en Arcos, el próximo jueves 4 de diciembre, y otra en Conil, el día 12. La pieza explora los "huecos" de esculturas, inspirada en la idea de "lo que no se ve" o lo que está entre líneas. La obra es un estudio sobre el vacío y la suspensión, la espera y el deseo, utilizando el movimiento mínimo y la música en directo para crear una experiencia contemplativa y potente.

Por su parte, El Puerto de Santa María recibe este 5 de diciembre a Javi Ruibal Trío. El percusionista y batería sevillano se acompaña de Ale Benítez al bajo y Manu Sánchez al piano y teclados para transitar por los temas que componen su disco ‘Solo un mundo’, un alegato en defensa del cuidado del planeta. Los tres músicos propondrán un recorrido por “ocho parques naturales protegidos” a través de “delicadas y pegadizas melodías con sólidas bases rítmicas o mezclando bellos paisajes sonoros cargados de sencillez con elaboradas armonías”. El concierto será a las 20:00h en el Teatro Municipal Muñoz Seca.

El mismo municipio que abre la programación, Arcos, la cerrará el próximo 27 de diciembre. Ese día, Staff Opera Club ofrecerá un concierto de música navideña en la iglesia de San Juan de Dios. El conjunto musical interpretará una selección de piezas musicales de ‘El Mesías’, de Haëndel, con una narración en español, que será el hilo conductor de las arias y dúos del programa.