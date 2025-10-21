CSIF denuncia la escasez de personal especializado para alumnos con necesidades educativas en Cádiz

El sindicato CSIF ha denunciado la persistente falta de personal especializado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en los centros escolares de la provincia de Cádiz. Esta situación, que se arrastra desde hace más de un mes tras el inicio del curso, está generando serios problemas organizativos y de gestión para el profesorado, además de afectar directamente a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con NEE.

Desde el sector de la Administración General de la Junta de CSIF Cádiz, se subraya que esta carencia "escasez generalizada, y que en algunos colegios llega a ser sangrante, provoca problemas en la organización y gestión entre el profesorado y afecta, de manera directa, a todo el alumnado, pero en especial a los niños y niñas con NEE, vulnerando su derecho a una educación inclusiva, segura y de calidad".

La Central Sindical de Funcionarios ha señalado directamente a la Junta de Andalucía por no abordar esta problemática, al no contratar un número suficiente de técnicos de integración social (PTIS) ni de personal de enfermería escolar. Esta deficiencia se traduce en situaciones críticas en diversos centros educativos gaditanos.

A modo de ejemplo, en el CEIP Gibalbín, un único PTIS debe atender a tres alumnos con necesidades especiales durante menos de tres horas al día, uno de los cuales requiere apoyo para el control de esfínteres. Por su parte, el CEIP San Miguel de Arcos cuenta con un solo PTIS, contratado a través de una empresa privada, que dedica quince horas semanales a dos alumnos con necesidades de alto grado. En el CEIP Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar, dos PTIS (una de ellas también externalizada) se encargan de un total de dieciocho alumnos con necesidades educativas especiales, lo que evidencia la desproporción entre recursos y demanda.

CSIF lamenta que, bajo estas circunstancias, el personal técnico de integración social se vea privado de los medios y el tiempo necesarios para ofrecer una atención digna al alumnado que más apoyo requiere. "En muchos casos, solo pueden dedicarse a tareas asistenciales básicas, dejando de lado la labor educativa e integradora que justifica su figura", han expresado desde el sindicato.

Asimismo, la ausencia de personal de enfermería escolar para casos específicos impide una asistencia adecuada a estudiantes con mayores necesidades, como aquellos con enfermedades crónicas o que precisan atención médica continua. El sindicato enfatiza que "no es competencia de los PTIS asumir estas labores". Esta situación se observa, por ejemplo, en centros como La Merced de Jerez o en Villamartín, donde la figura del enfermero escolar es inexistente.

El sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF critica que, además de la falta de contratación y planificación por parte de la Administración, se recurra a la externalización de estos servicios a empresas privadas. Esta práctica, según el sindicato, está generando precariedad laboral, inestabilidad y desigualdad entre los centros educativos, ya que el apoyo que recibe el alumnado queda supeditado al tipo de contrato o al número de horas asignadas. Por todo ello, la Central Sindical insta a la Junta de Andalucía a cubrir las necesidades de todos los centros educativos con el personal adecuado para garantizar la calidad de la educación pública.