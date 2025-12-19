CSIF alerta de la entrada de una droga muy adictiva en Puerto III

El sindicato CSIF ha alertado este viernes de la grave situación que se vive en el centro penitenciario Puerto III por la entrada de una nueva modalidad de droga conocida como "papelitos", que está provocando situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de prisiones como para la población reclusa.

El material estupefaciente, que no presenta una fórmula idéntica en cada dosis consumida, pero que en ocasiones se trata de fentanilo, está generando una grave exposición en toda España y especialmente en los centros penitenciarios gaditanos de Puerto III y Botafogos (Algeciras), que cuentan con casi 1.300 y 1.100 internos respectivamente, los volúmenes más elevados de la provincia de Cádiz.

Desde CSIF, sindicato más representativo en Instituciones Penitenciarias, denuncian que la Secretaría General aún no ha implementado los medios y filtros necesarios para evitar la entrada de esta droga en las prisiones. Actualmente solo existen ciertos reactivos para comprobar las sustancias que pueden componerla, siendo la mayoría indeterminada, aunque en algunos casos se ha detectado presencia de ketamina, sin descartarse fentanilo u otros derivados.

Esta composición variable provoca que los escasos recursos médicos de las prisiones en Cádiz no puedan atender adecuadamente los casos de urgencia derivados del consumo, al desconocer exactamente qué sustancias contrarrestar, lo que supone un riesgo vital para los internos. De hecho, ya se han producido evacuaciones de urgencia vital al Hospital.

Las unidades especializadas como el GICO (Grupo Intervención y Control Operativo) y la Unidad Cinológica no cuentan con herramientas necesarias para detectar los "papelitos" y proceder a su incautación. A fecha de hoy, únicamente disponen de un spray multiusos reactivo a determinados tipos de estupefacientes.

Esta nueva droga se está traduciendo en incidentes graves entre internos o contra funcionarios. Las agresiones han aumentado debido al control sobre este asunto, derivando en peleas y agresiones directas. El pasado lunes 15 de diciembre, varios funcionarios resultaron contusionados de diversa consideración tras el forcejeo y agresión de un interno que se oponía a un registro motivado por la ingesta de estas sustancias.

Desde la Central Sindical reclaman a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mayor dotación de medios materiales para la incautación de esta nueva droga, así como la inclusión de pistolas táser que evitarían en gran medida incidentes con compañeros lesionados.

Igualmente, CSIF reivindica la condición de agentes de autoridad para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias con principio de veracidad e indemnidad por parte de la Administración, medida que permanece paralizada en el Congreso. Por último, solicitan formación continua presencial y de calidad, mejora del uniforme para el desempeño profesional y el reconocimiento de retribuciones justas equiparables con otros Cuerpos de Comunidades Autónomas para todos los trabajadores penitenciarios.