La Costa Noroeste, del olvido a las oportunidades del 2026

El 2025 ha culminado en la Costa Noroeste como un año en el que alguna de las reivindicaciones históricas de los ayuntamientos y los entes sociales han sido por fin atendidas por quienes ostentan sus competencias. El Camino del Práctico, el desdoble de la A-491, el nuevo centro de Salud en Rota o el nuevo edificio del CEIP Los Argonautas de Chipiona son algunos de los proyectos que han dado pasos muy significativos para hacerse realidad en este 2026. Sin embargo, quedan actuaciones pendientes y problemas no afrontados que son prioritarios para una comarca que no para de crecer, en población y en posibilidades, y que no puede permitirse quedarse atrás.

Entre todos esos retrasos resalta el tren de la Costa Noroeste, una de las reivindicaciones históricas más repetidas por ayuntamientos, colectivos ciudadanos y entidades de la comarca. Desde la supresión de la línea Jerez–Bonanza en 1984, los municipios de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena han quedado sin conexión ferroviaria directa, lo que obliga a sus habitantes a depender exclusivamente de carreteras y autobuses para desplazarse hacia Jerez, Sevilla o Cádiz. Para muchos vecinos, esta ausencia limita la movilidad diaria, encarece los desplazamientos y condiciona el desarrollo económico y turístico de una comarca que ha crecido de manera constante en las últimas décadas.

Ante esta situación, en los últimos años ha cobrado fuerza la Plataforma por el Tren de la Costa Noroeste, un colectivo ciudadano que demanda la realización de un estudio de viabilidad para recuperar la línea o crear una nueva conexión ferroviaria. La iniciativa busca que las administraciones competentes evalúen técnicamente las distintas alternativas, desde la recuperación del trazado histórico hasta nuevas opciones integradas en la red de Cercanías, y se garantice un transporte sostenible, eficiente y que vertebre toda la comarca. Hasta ahora, la reivindicación ha recibido apoyo institucional en forma de escritos y reuniones, pero no existe proyecto ni financiación aprobada, por lo que la conexión ferroviaria sigue siendo una asignatura pendiente.

Rota celebra el desdoble de la A-491 y Sanlúcar pide el de la A-471

Después de años de espera y promesas incumplidas, el desdoble de la A-491 entre Rota y El Puerto de Santa María entra en 2026 en la fase decisiva de licitación, con un presupuesto superior a 43 millones de euros. La carretera, que conecta Chipiona con la autovía A-4 y constituye el principal eje de comunicación de la Costa Noroeste, registra diariamente más de 15.800 vehículos, un 6% de ellos pesados, en un tramo de única calzada de dos carriles entre los kilómetros 10 y 16. La actuación prevista incluye la construcción de una doble calzada de seis kilómetros, un carril bici bidireccional y una vía verde peatonal, así como nuevas intersecciones y un aparcamiento temporal en colaboración con la Base Naval de Rota, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, visitó a finales de diciembre el tramo destacando que la licitación “pone el punto final a una reivindicación histórica y el punto y seguido de cara a una obra fantástica que transformará la A-491”. El alcalde de Rota, Javier Ruiz, subrayó que la actuación no solo facilitará la movilidad, sino que reforzará el desarrollo económico y turístico de toda la comarca. Con un plazo de ejecución estimado en dos años y diez meses, la obra se enmarca en el Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad de la Junta de Andalucía, que prevé inversiones por 300 millones de euros para 40 kilómetros de nuevas carreteras, y se perfila como una de las actuaciones viarias más relevantes de la provincia en los próximos años.

Mientras Rota celebra avances como la licitación del desdoble de la A-491, la A-471, que une Sanlúcar de Barrameda con Las Cabezas de San Juan y soporta más de 11.000 vehículos diarios, sigue generando incertidumbre. La última reunión de los alcaldes de la zona con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, fue en septiembre, dejando claros avances en la realización de un estudio de viabilidad, pero sin compromisos concretos sobre ejecución ni plazos, lo que generó el descontento de las instituciones locales, que exigen dotación presupuestaria y un calendario definido. La Junta se ampara en solicitar al Gobierno de España la ampliación del tercel carril de la AP-4, una reivindicación que, si bien apoyan desde Sanlúcar y Trebujena, no debe de servir de excusa al Gobierno andaluz para no afrontar el necesario desdoble.

Una comarca que no rehuye el problema de la vivienda

La escasez de vivienda asequible para jóvenes y famiias es uno de los mayores problemas nacionales que, como es lógico, se traslada y se resiente en la Costa Noroeste. En Sanlúcar de Barrameda, son aproximadamente 2.000 los demandantes registrados en una ciudad cuya última promoción de vivienda protegida ejecutada en 2007. Para hacer frente a esta situación, la alcaldesa Carmen Álvarez se reunió durante el 2025 con la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, para instar a la administración autonómica a desbloquear y ejecutar la construcción de nuevos inmuebles. Entre los proyectos reclamados se incluyen terrenos de AVRA en las calles Palomar y Menacho, con capacidad para 45 viviendas, así como la finalización de obras pendientes en la calle Comisario. Según Álvarez, el respaldo institucional ya existe, con acuerdos plenarios y pronunciamientos del Parlamento andaluz que respaldan un programa extraordinario de vivienda social, por lo que ahora depende de la Junta actuar de manera decidida y coordinada con el Ayuntamiento.

Por su parte, en Rota, el Ayuntamiento ha anunciado el inminente inicio de más de 1.000 nuevas viviendas, impulsadas tanto por la promoción privada como por la pública, con un calendario que se extenderá hasta el primer o segundo trimestre de 2026. Las actuaciones incluyen VPO en régimen de alquiler y venta, cooperativas y viviendas de renta libre, repartidas en sectores como R1, MODUS, Salesianos, IES Arroyo Hondo y Costa Ballena, así como proyectos de revitalización del centro histórico mediante suelo cedido a la administración autonómica. Según el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Daniel Manrique, estas actuaciones representan un “salto” en la disponibilidad de vivienda en el municipio, aunque reconoce que la colaboración de la Junta de Andalucía sigue siendo fundamental para materializar las promociones públicas y atender la creciente demanda de los vecinos.

Un 2026 repleto de oportunidades

Del "trabajamos para mejorar la Sanlúcar que queremos", de Carmen Álvarez, al "queremos construir Chipiona como una ciudad de futuro", de Luis Mario Aparcero, pasando por "el 2026 será un año decisivo para el futuro de Rota", de José Javier Ruiz Arana. Los alcaldes de la Costa Noroeste coinciden en que se abre un nuevo curso de oportunidades para ampliar los proyectos ya comenzados en 2025 y afrontar un año que, todo sea dicho, ya respira un clima pre-electoral de cara a los comicios locales del 2027. En esta tesitura quien más problemas afronta es Sanlúcar de Barrameda, con una legislatura marcada por la confrontación y un gobierno de minoría que se enfrenta a 21 de los 27 concejales que ocupan el Palacio Municipal. El Camino del Práctico, el nuevo Parque de Bomberos o la adjudicación —a la tercera— de la Ciudad de los Niños se suman al legado de una alcaldesa que acumula varias crisis en su mandato. La limpieza de la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno más inestable de la provincia.

Ruiz Arana, en Rota, acumula 10 años al frente del Ayuntamiento de Rota, con una mayoría del PSOE que le posibilita sacar adelante un mandato en el que "los servicios sanitarios siguen siendo nuestra prioridad". Ante ello, el gobierno local celebra que la Junta haya aceptado años después la cesión de los terrenos municipales para el nuevo centro de Salud. La municipalización del servicio de ayudas a domicilio culminó un 2025 que ha sido, en líneas generales, positivo para una ciudad en auge.

Por su parte, Chipiona, que superó los 20.000 habitantes, afronta un 2026 en el que deberá comenzar las obras, ya adjudicada, del nuevo centro de infantil y primaria de los Argonautas, y el nuevo Punto Limpio. El fracaso del autobús urbano o la polémica con el edificio emblemática de Villa Gloria, lastran el balance de una ciudad que sigue siendo referencia nacional en la prevención de tsunamis con su catalogación de 'tsunami ready'.

En conjunto, el 2025 deja en la Costa Noroeste un balance mixto: avances significativos en infraestructuras clave, como el desdoble de la A-491, el Camino del Práctico o los nuevos centros educativos y sanitarios, conviven con incertidumbres y asignaturas pendientes, especialmente en el tren de la comarca, la A-471 y la vivienda social. Todo ello apunta a que 2026 será un año decisivo, no solo para materializar los proyectos iniciados, sino también para que las administraciones, en coordinación con los ayuntamientos, den respuesta a necesidades históricas que la comarca arrastra desde hace décadas.