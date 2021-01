Coronavirus y universidad: La Junta trabaja en una norma para la realización de los exámenes

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha manifestado este martes que está trabajando con la Consejería de Salud en la elaboración de una norma, de "carácter inminente", para la ordenación y organización, en este primer cuatrimestre del año, de los exámenes en las universidades andaluzas y determinar si serán on line o presenciales.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Velasco ha indicado que ese es el asunto que se tiene que abordar en este momento, después de que se haya determinado, en virtud de una orden del presidente de la Junta, Juanma Moreno, emitida el pasado sábado, que las universidades decidirán si siguen con las clases on line o retoman las clases presenciales, a excepción de las universidades de Granada, Jaén, Almería y Jerez de la Frontera, donde seguirán siendo clases on line exclusivamente debido a la incidencia del coronavirus.

En Cádiz, alrededor de 400 estudiantes del Grado de Medicina de la Universidad de Cádiz (UCA) están en contra de que los exámenes del primer cuatrimestre del curso se realicen de forma presencial, y han elaborado un escrito solicitando que estas pruebas se hagan online, "de igual forma que hemos recibido la mayoría de la teoría durante el presente curso".

La UCA está preparando las aulas para la realización de los exámenes.

El consejero ha incidido en que en la vuelta a las clases presenciales se tiene que hacer con todas las garantías sanitarias y, en ese sentido, queda a criterio de los rectores. No obstante, Velasco ha insistido en que en Granada, Jaén, Almería y Jerez, las clases se tienen que seguir impartiendo de manera on line y no se puede regresar a las aulas por la alta incidencia del coronavirus en esos municipios.

"Ahí no van a volver a las aulas presencialmente de momento, pero en el resto de municipios, se queda a criterio de la propia universidad, que decidirá si las clases se siguen impartiendo on line o pasan a presencial, cumpliendo todas las normas desde el punto de vista sanitario", ha recalcado.

