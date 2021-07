Coronavirus: La Junta insiste: la incidencia no es el único factor para un cierre de Conil y Tarifa

El Gobierno andaluz, a través de sus consejeros Elías Bendodo y Juan Marín, han insistido que la incidencia de casos de coronavirus no es el único factor que tienen en cuenta los expertos a la hora de pedir el cierre de un municipios. Los consejeros de Presidencia y Turismo se han referido a la situación de Conil o Tarifa, por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes, al ser preguntados por los periodistas tras el Consejo de Gobierno, recordando "multiplican por tres" su población en verano.

Por eso, han indicado, la incidencia acumulada no puede ser el único parámetro a la hora de tomar una decisión, sino que hay otros "ítems", como son el personal sanitario con el que se cuenta; la disponibilidad sanitaria en camas y en UCI, o el porcentaje de población vacunada.

"Los expertos sanitarios determinarán si es conveniente o no plantear un cierre perimetral de algún municipio o tomar otras decisiones", según ha indicado Juan Marín, quien ha señalado que el comité de expertos sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de "regular" especialmente el ocio nocturno, "más que cerrar", porque ese no es el "foco principal" de los contagios, sino las llamadas botellonas que se desarrollan entre grupos amplios de jóvenes que no mantiene la distancia de seguridad y no usan mascarillas. A este respecto, Elías Bendodo ha pedido de nuevo a los ayuntamientos un "esfuerzo" para evitar esas concentraciones de jóvenes, y ha añadido que no solo son municipios costeros los que tienen alta incidencia, con diferencias entre unas provincias y otras o con algunas altas en zona de interior. "EL virus es impredecible".

Será el miércoles cuando los comités provinciales de alertas analicen las situación de sus municipios y consideren si ven necesario el cierre o no alguno, solicitando autorización a los juzgados, que tendrá que dar validez o no a la decisión.

A nivel andaluz, por otro lado, la semana que viene habrá un nuevo comité de expertos y en Andalucía las medidas siempre se adoptarán con criterios "eminentemente sanitarios", ha dicho Bendodo: "Si hay que endurecer medidas, se endurecerán".

La situación en Conil (1.453) y Tarifa (1.050) son ahora mismo las más preocupantes en la provincia de Cádiz respecto a tasa de casos por 100.000 habitantes, superando en ambos casos los mil y en tendencia ascendente. Son cinco los municipios andaluces con más de 5.000 habitantes que se encuentran por encima de mil en estos momentos. Además de los gaditanos, Aguilar y Villanueva de Córdoba, y Peal del Becerro (Jaén). Hay 21 pueblos más, aunque con menos habitantes, por encima de esa tasa

El miércoles pasado, la Junta de Andalucía acordó pedir ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en el municipio jiennense de Peal de Becerro, pero el TSJA no lo avaló.