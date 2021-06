Coronavirus: Cádiz supera los 300.000 vacunados al completo, casi 10.300 más en un día

La provincia de Cádiz ha superado este miércoles los 300.000 inmunizados contra el coronavirus. Según los últimos datos de la Junta, son ya 301.524 los gaditanos a los que ya se les ha administrado las dos dosis de la vacuna o bien la única de Janssen, y que supone el 24,2 % de la población.

El número de población con la pauta completa se ha incrementado en 10.285 personas en un día, con más de 17.600 dosis administradas el martes y que aumentaron también por tanto en más de 7.800 las personas que cuentan con al menos una dosis, ahora el 42%.

El SAS sigue vacunando con las segundas dosis principalmente a personas entre 50 y 69 años, ya que la gran mayoría mayor de 70 tiene la pauta completa. Además, ya administra las primeras dosis a loas mayores de 40 y la próxima semana empezará con los treintañeros.

La mayor parte de los gaditanos vacunados lo han sido con Pfizer (576.920 dosis), el 71,4% del total de las 807.646 dosis inoculadas en la provincia de Cádiz. Le sigue Astrazeneca, con 158.843 dosis, y utilizada principalmente para personal esencial de los centros educativos y fuerzas de seguridad, así como a las personas de entre 60 y 69 años de edad. Luego estaría Moderna, con 58.006, y Janssen, con 13.877.

Así van las citas

Desde ya: Nacidas entre 1962 y 1976 así como las nacidas en 1953 y años anteriores (68 años o más).

Nacidas entre 1962 y 1976 así como las nacidas en 1953 y años anteriores (68 años o más). Martes 8 de junio: Nacidos en 1975 y 1976

Nacidos en 1975 y 1976 Miércoles 9 de junio : Nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis.

: Nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis. Jueves 10 de junio: Nacidos en 1977 y 1978

Nacidos en 1977 y 1978 Viernes 10 de junio: Nacidos en 1979 y 1980

Nacidos en 1979 y 1980 A partir de la próxima semana: Menores de 40 años, nacidos a partir de 1981.

Menores de 40 años, nacidos a partir de 1981. Con llamadas: Las personas de 60 a 67 años (nacidas entre 1961 y 1952) serán convocadas mediante llamada telefónica o SMS.

Las citas se obtienen directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ClicSalud+, a través de la aplicación móvil Salud Responde y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud correspondiente, en este último caso preferiblemente por teléfono.

Y hay que tener en cuenta:

Solo pueden solicitar cita para la administración de la primera dosis de vacuna, la cita para la segunda dosis se asignará desde cada centro.

Personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7). Estas personas serán citadas por teléfono, y deben esperar a ser llamadas para ser vacunadas en hospital. A las personas con síndrome de Down con 40 o más años de edad se les llamará desde atención primaria.

Teléfono para repescar a mayores

Si no te han llamado, además de poder obtener cita a través de los canales habituales de citación, las personas nacidas en el año 1966 y años anteriores que no han sido citadas, pueden llamar a los teléfonos habilitados para la captación de personas mayores no vacunadas. Puede localizar los teléfonos por provincia en este enlace. En la provincia son los siguientes: