Coronavirus Cádiz: Sólo cinco municipios resisten sin casos activos de covid

Algodonales, Benaocaz, El Gastor, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. Son los únicos municipios, de los 45 de Cádiz, que resisten sin casos de covid en las últimas dos semanas, según las estadísticas de la Junta de Andalucía. La ya llamada quinta ola, que está aumentando notablemente los contagios , dejó la incidencia provincial el viernes en 237,5 casos por 100.000 habitantes, cerca de los límites de nivel extremo para este indicador y apenas cinco localidades no tienen casos activos en estas dos semanas, pueblos con poca población con Algodonales, con 5.000 vecinos, como el más grande.

Por debajo de 100 de tasa estarían un total de diez localidades. A las cinco libre de virus se sumarían Espera (25,8) y Grazalema (49,7) en la Sierra, Alcalá de los Gazules (57,8) en la Janda y Chipiona (67,5) y Rota (99,0) en la Costa Noroeste, que pese a ser muy turísticos están aguantando mejor que otros lugares costeras de la provincia gaditana.

Aunque esta escalada de contagios no se está notando en los hospitales por el momento, al afectar ahora más a los jóvenes, que no están vacunados, el riesgo por la incidencia no para de subir, con 11 municipios en riesgo extremo. Destaca por encima de todos Conil, que ha emprendido medidas para intentar frenar el virus. Aunque la Junta no lo ha cerrado por ahora mantienen más de mil casos de tasa.

Le sigue Tarifa, con 775,4, y ya Algar, pueblo mucho más pequeño, con 700,5.

Andalucía registra este domingo,, cuando se cumplen nueve semanas sin estado de alarma en vigor, un total de 213 municipios que no han contabilizado casos confirmados de coronavirus Covid-19 durante los últimos 14 días, lo que supone 41 menos que hace siete días.

Incidencia por municipios

Provincia de Cádiz 237,5

Campo de Gibraltar Oeste 250,9

Algeciras 189,3

Los Barrios 168,2

Tarifa 775,4

Campo de Gibraltar Este 155,9

Castellar de la Frontera 163,6

Jimena de la Frontera 134,2

San Martín del Tesorillo 214,2

La Línea de la Concepción 121,0

San Roque 224,9

Bahía de Cádiz-La Janda 264,5

Alcalá de los Gazules 57,4

Barbate 350,2

Benalup-Casas Viejas 143,1

Cádiz 207,9

Chiclana de la Frontera 270,1

Conil de la Frontera 1.295,3

Medina Sidonia 169,9

Paterna de Rivera 183,4

El Puerto de Santa María 234,5

Puerto Real 151,1

San Fernando 166,3

Vejer de la Frontera 332,8

Jerez-Costa Noroeste 215,3

Chipiona 67,5

Jerez de la Frontera 242,1

Rota 99,0

San José del Valle 473,7

Sanlúcar de Barrameda 215,3

Trebujena 128,3

Sierra de Cádiz 210,3