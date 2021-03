Coronavirus Cádiz: La Junta decide este miércoles el cierre perimetral de municipios para el puente de Semana Santa

La Junta de Andalucía determinará este miércoles el cierre perimetral de municipios que estará vigente para el puente de Semana Santa. El comité territorial de alertas adelantará su reunión semanal un día para actualizar las restricciones de movilidad en los municipios que hayan sobrepasado en esta última semana la incidencia de los 500 casos por 100.000 habitantes y entrarán en vigor el viernes.

Hasta ahora, Cádiz no cuenta con ningún municipio cerrado ni con cierre de la actividad no esencial. Los buenos números de los distintos distritos en las últimas dos semanas habían permitido relajan las medidas pero este martes ya son cuatro los que superan la tasa para que no se pueda entrar ni salir de su término municipal salvo causa justificada.

Es el caso de Ubrique (819,0), Bornos (640,2), Puerto Serrano (605,0) y Alcalá del Valle (515,6). Las cuatro poblaciones de la Sierra han visto incrementar su incidencia en los últimos días, especialmente en el pueblo de Ubrique, donde el Ayuntamiento incluso pidió a la Junta que adelantara su cierre perimetral ante el aumento de casos con varios brotes.

La alcaldesa ubriqueña, Isabel Gómez, solicitó este fin de semana un refuerzo extraordinario de los controles a la Policía Local y a la Guardia Civil esta Semana Santa y pidió a los vecinos que sean conscientes de la gravedad de la situación por lo que se apela a la responsabilidad individual y a que limiten los contactos y salidas. El domingo se realizó un cribado masivo donde resultaron positivas seis personas más entre las 498 pruebas realizadas. Acudieron un 77,7% de los citados.

Los datos de incidencia no se han actualizado este martes correctamente por un error informático, según ha informado la Junta, con lo que el aumento de contagios contabilizados en la provincia en este jornada -apenas 19- no se correspondería con el ascenso real previsto por la Junta, que habla de la llegada de la cuarta ola, con una nueva variante del coronavirus detectada en Andalucía.

Desde que comenzara la pandemia, en la provincia de Cádiz se han registrado 72.952 contagios de coronavirus a través de pruebas PDIA; se han hospitalizado a 5.175 pacientes, de los que 563 pasaron por la UCI; 56.443 personas se han curado y 1.396 han fallecido.