En Cádiz existen 186 personas diagnosticadas con diferentes patologías mentales que están vinculadas a Faisem, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, cuya actividad ha sido declarada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía como servicio esencial durante el estado de alarma.

Estos casi 200 usuarios gaditanos no son ajenos a la crisis del coronavirus. Sus rutinas, sus costumbres, sus tareas... en definitiva, sus vidas, también se han visto afectadas por las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno para hacer frente al Covid-19. Y ello, con un hándicap añadido: son una población especialmente vulnerable que no dispone de todos los recursos y habilidades psicosociales para afrontar la situación actual.

Pese a ello, "la respuesta de los enfermos mentales está siendo ejemplar", explica Andrés López Pardo, psiquiatra de Faisem. "Cuando se decretó el estado de alarma, les explicamos a los usuarios las razones por las que no podíamos salir a la calle y su reacción fue como la de cualquiera de nosotros, la de asumir, con responsabilidad, su tarea de quedarse en casa. Ya llevamos varios días de cuarentena y no se ha producido prácticamente ninguna incidencia", añade el especialista.

Los 186 usuarios de Faisem se reparten en dos estructuras residenciales, las denominadas casas hogares, donde conviven en torno a 10/20 personas atendidas las 24 horas del día por monitores, y las viviendas supervisadas, en las que habitan 4 o 5 enfermos mentales de manera relativamente autónoma con el apoyo puntual de un monitor ( aunque su localización es permanente).

Frente a la pandemia del Covid-19, los usuarios de Faisem están llevando a cabo el confinamiento diario "con una responsabilidad tremenda", asegura Andrés López. "Comprenden que están salvando vidas mientras permanecen en casa y se sienten gente importante, gentes de primera, una pieza clave en el puzzle mundial. Ellos son ahora, más que nunca, un engranaje más de la sociedad".

El día a día

Cada usuario de Faisem tiene unas necesidades específicas diferentes que tienen que ser atendidas a través de un sistema de apoyo individualizado. "No hay respuestas en bloque, los profesionales ofrecemos respuestas personalizadas. Por eso, debemos estar muy atentos para que no se vengan abajo y no dejen de comunicar cómo se sienten. Es importantísimo propiciar que pidan ayuda si la situación actual les desborda", subraya el especialista en Psiquiatría.

Para que esto no ocurra, desde Faisem han puesto en marcha una campaña en sus centros bajo el título 'Lo mejor está en tu interior', en un guiño al ya conocido iquédate en casa'. También han programado diversas actividades físicas, lúdicas y audiovisuales además de establecer rutinas pautadas, todo ello con el fin principal de que los enfermos mentales sobrelleven la cuarentena de la mejor forma posible.

Andrés López "La cuarentena es como el Cádiz. Hay que ir partido a partido"

En los días que sumamos de confinamiento, los usuarios de la fundación han dado una respuesta ejemplar, insiste Andrés López. "A veces nos preguntan hasta cuándo va a durar esto. Nosotros les explicamos que hay que abordarlo día a día. Como el Cádiz C.F., partido a partido, no podemos decir ya que vamos a subir a Primera".

De cara a un futuro a corto plazo, el psiquiatra considera fundamental que los profesionales que asisten a los usuarios de Faisem no bajen la guardia. "Hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir si el confinamiento se prorroga, y todo parece apuntar a que sí. Estas personas no solo sufren enfermedades mentales, sino que además, en un alto porcentaje, suelen padecer otro tipo de patologías físicas, como hipertensión, obesidad, diabetes, dificultades metabólicas...".

Plan de continuidad

Faisem realizó días atrás una convocatoria extraordinaria y urgente, motivada por el Covid-19, para cubrir las posibles incidencias del personal asistencial que pudieran surgir en sus centros. Así pues, requerían un perfil adecuado para la sustitución temporal de algunos monitores residenciales de los 146 que conforman la plantilla gaditana.

"El objetivo de esta convocatoria no era otro que afrontar una posible contingencia, es decir, desarrollar un mecanismo de anticipación para contar siempre con personal suficiente en caso de que pudiera producirse alguna baja entre nuestros trabajadores, bien porque tengan personas dependientes o menores a su cargo, bien porque sufran algún tipo de patología previa que desaconseje su incorporación a su puesto de trabajo, bien porque estén contagiados. Afortunadamente, ahora mismo estamos en la cifra milagrosa de cero infectados", asevera López

Según el especialista, 220 personas han respondido a esta oferta de empleo, muchas de ellas, "con una clara voluntad de ayudar, no de encontrar trabajo". López precisa que un 30% de los aspirantes tienen una patente vocación de compromiso social. "Nos hemos encontrado con unos perfiles muy solidarios: enfermeros, gente que colabora en movimientos sociales, asociativos o religiosos... En definitiva, personas que quieren ayudar a un colectivo vulnerable en la situación de emergencia actual en la que estamos inmersos".