Mujeres de guardias civiles de Cádiz insisten en la falta de medios de los agentes

Cádiz/La asociación 'Nuestro corazón por bandera', compuesta por mujeres de guardias civiles y policías, ha mostrado su satisfacción por la detención de Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha con la que mataron a dos guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero. Su portavoz, Mónica Mogica, ha afirmado que esperan que se haga justicia y ha advertido de que "el problema de fondo no ha cambiado porque ellos siguen sin los medios suficientes para desempeñar su trabajo".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz Mónica Mogica ha agradecido a la Guardia Civil "la labor tan buena que han hecho, que como siempre hacen en todas sus actuaciones a pesar de los pocos medios de los que disponen". "Esperemos que se haga justicia por lo menos para que también las familias tengan algo más de tranquilidad pese a su gran dolor, pues lo que es el problema de fondo no ha cambiado", ha añadido.

Ha afirmado que "siguen sin los medios suficientes para desempeñar su trabajo, no están respaldados legalmente, la zona no ha sido aún declarada de Especial Singularidad y siguen sin ser declarados profesión de riesgo". "Hasta que este Gobierno no actúe y realmente quiera terminar con esta lacra y haga algo, vamos a tener, desgraciadamente, que seguir lamentando más muertes, y es lo que no queremos", ha añadido.

Por su parte, Fuensanta Sánchez, también portavoz de la asociación, ha incidido en que "si todo sigue igual la ciudadanía verá que esto va a seguir porque la delincuencia sigue igual aquí en la zona de Cádiz, todo sigue igual que estaba o peor".

"Confiamos en el trabajo que ha hecho la Guardia Civil y sabemos que lleva meses ahí detrás de él. Nosotros lo que sí queríamos es reivindicar y volver a decir que instamos al Gobierno, por favor, a que reaccione ya y haga algo por revertir la situación. No queremos seguir teniendo miedo cada vez que nuestros familiares salen a trabajar, queremos que vuelvan vivos a casa y no queremos que vuelva a repetirse esta triste situación", ha concluido Mónica Mogica.