Las consultas de pediatría, ante su otoño más caliente por el covid

La pandemia avanza. No hay forma de detenerla mientras el mundo se empecina en continuar con su vida. Los virus se multiplican y también las dudas, muchas de ellas girando en torno a cómo afectará la enfermedad a los más pequeños de la casa. La vuelta al cole ya ha deparado los primeros sustos. Clases confinadas, cuarentenas y las consultas de pediatría colapsadas. Y eso que aún no ha llegado el invierno.

Para intentar de entender algo más sobre cómo afecta la pandemia a los niños este medio se ha puesto en contacto con una pediatra de un centro hospitalario de la provincia, que ha comentado que “la inmensa mayoría de los niños tiene una enfermedad leve y con muy pocos síntomas. Ha habido muy pocas hospitalizaciones en pacientes pediátricos y la mayoría con síntomas leves. Tienen un poco de más riesgo los menores de un año”.

Al principio de la epidemia se extrapoló todo a como se comportan los virus respiratorios en los niños, por ejemplo la gripe. “En ese caso sí son los niños los que transmiten la infección, son los máximos propulsores de la epidemia de gripe; pero en el caso del coronavirus parece ser que no es así. La mayoría de los niños son contagiados por adultos y no al revés. En la gripe son los niños los que suelen trasmitir la enfermedad a los adultos”.

Acaba de empezar el curso y ya son muchas las clases confinadas a lo largo de toda la provincia. Esto es preocupante. “No se sabe muy bien qué va a pasar, porque en cuanto que todo esto empezó se cerraron los colegios y no se han abierto hasta ahora”, dice la doctora. “La transmisión del virus va a existir, igual que existe con otras infecciones respiratorias que, además, van a seguir existiendo. Con lo cual lo que nos tememos los pediatras es que, al existir esta pandemia, hasta que no descartes la infección por coronavirus, y como los niños se van a seguir poniendo malos con sus catarros, sus gripes y sus infecciones respiratorias, vamos a tener que ver muchos aislamientos, con el consiguiente desajuste familiar, porque aún no está claro si los padres van a tener que confinarse con los niños hasta que se descarte que sean positivos”.

La pediatra que atienda a este diario explica que “los síntomas del coronavirus son indistinguibles a los de cualquier otro virus respiratorio. Totalmente. Y la mayoría de hecho son infecciones asintomáticas”.

También aclara que “los niños asmáticos no tienen mayor riesgo de sufrir una infección por coronavirus grave. Ni los asmáticos, ni los diabéticos, que también se había comentado y había creado controversia. Incluso en las inmunodeficiencias, salvo alguna muy concreta, tampoco. O sea, la recomendación de no asistir al colegio de las diferentes sociedades de pediatría van dirigidas a niños con patologías muy concretas, que podrían tener unas complicaciones ya más graves. Pero son muy pocas patologías las que realmente están exentas de ir al colegio".

También aclara que para prevenir el contagio no hay ninguna dieta válida. “Ningún complejo vitamínico te va a proteger del virus del coronavirus ni de ningún otro virus respiratorio. Si lo tienes que coger lo cogerás”.

Las consultas pediátricas en la época del comienzo de guarderías y colegios están llenas, son fechas malas, y noviembre, diciembre y enero “peor aún, por la gripe y por los virus respiratorios. Este año se nos va a sumar el coronavirus. Los niños lo que sí tienen es la particularidad de que es más frecuente que se unan dos virus a la vez en el mismo niño. Que tengan el coronavirus y además otro virus respiratorio. Eso nos va a suponer más carga de trabajo. Además eso, normalmente, sí que puede agravar las infecciones”.

En cuanto a la carga viral dijo que “no hay datos concluyentes. Puede ser inferior pero el tiempo que el niño lo está excretando puede ser superior, o sea que aún no hay datos concluyentes.