La consolidación de la Editorial Proyecto 5, el sello de la galería de arte de Remedios Rubiales

La Editorial Proyecto 5 celebra la consolidación de su sello, que nació casi espontáneamente de la Escuela de Artes Plásticas Proyecto 5, en Ubrique, de la mano de la artista Remedio Rubiales. En apenas cuatro años, esta editorial nacida en la Sierra de Cádiz para dar luz verde a "la creatividad, el arte, la palabra y la emoción" ha publicado cuatro libros, dos de los cuáles están en plena promoción, tras la puesta en marcha de sus dos primeros proyectos.

Remedios Rubiales narra que Editorial Proyecto 5 nació como "una extensión natural de mi escuela de arte, cuando un grupo de alumnos de 9 y 10 años se lanzó a hacer un libro. Aquel proyecto nos llevó a crear la editorial, con la intención de dar voz a todas aquellas personas con inquietudes y necesidades literarias", introduce . El primer proyecto en ver la luz fue "el cuento realizado por dos alumnos, que se titula 'Remedios Varo y la aventura del rubí mágico', gracias al que aprendieron muchísimo desde la elaboración principal: redacción, maquetación, ilustración…", añade.

A esta coqueta obra le siguió el libro escrito por su paisano y profesor Juan Francisco Barea, que publicó 'Aventura en el índice', en una aventura editorial en la que describe sus experiencias y viajes tanto en las montañas que rodean su pueblo, Ubrique, como en otros lugares del mundo, y que continúa con "dos libros muy especiales", el de 'Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubrique', obra de Esperanza Cabello Izquierdo, que recoge con rigor y sensibilidad la historia de Ubrique y de su industria marroquinera, y que fue presentada en la Ermita de San Pedro de este municipio. El libro se basa en textos de Francisco García Parra y otros artículos de la época, cuenta maquetación de Camila Junqueira y ha contado con la participación de Jesús Ortega y de los artistas ubriqueños Antonio Rodríguez Agüera y la propia Remedios Rubiales. Y, por último, 'Érase una vez en Benaocaz', un libro de cuentos creado por 17 mujeres del Club de Lectura de Benaocaz 'El rincón de la LL', e ilustrado por una de ellas, Inmaculada Ríos, que refleja la riqueza narrativa y la mirada femenina de la Sierra de Cádiz. La puesta de largo fue en el Teatro Aznalmara de Benaocaz, en una acto que fue apadrinado por el escritor Jesús Maeso de la Torres, y al que asistieron cuatro de sus protagonistas y coautoras: Pepi Gómez, Paqui Reyes, Isabel Camacho e Inmaculada Ríos.

Con esta iniciativa editorial, Rubiales pretende dar voz "a todas aquellas personas que tengan inquietudes artísticas y literarias", a las que tiende la mano para trabajar en nuevos e interesantes proyectos, como es el caso del último libro en el que se encuentran actualmente inmersos, de Ramón Trujillo, sobre curiosidades de Ubrique.