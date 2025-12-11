Un vídeo promocional del turismo de Conil, premiado en el certamen más relevante del sector

El vídeo promocional 'Conil, donde tierra y mar se abrazan', realizado por la productora gaditana Innova Films para la Concejalía de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Conil, ha sido reconocido como Mejor Vídeo Turístico del Mundo en la categoría Destino Ciudades por el Circuito Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT), considerado el certamen más relevante del sector a nivel internacional.

El galardón se entregó el pasado viernes en el Teatro Jordão de Guimarães (Portugal), donde la obra conileña se impuso a producciones procedentes de destinos turísticos de diversos países.

El concejal delegado de Turismo, José Ramón Rosado, recibió el premio en nombre del municipio y destacó que "este reconocimiento es de todo un pueblo. Conil tiene una identidad y una humanidad que merecían ser contadas, y este premio demuestra que cuando nos unimos, logramos proyectar esa esencia al mundo".

Un hito internacional para Conil

El reconocimiento consolida a Conil como destino turístico de referencia internacional y lo posiciona entre los municipios más premiados del circuito CIFFT. Es, además, la segunda ocasión en la que el destino alcanza el máximo galardón internacional, tras el éxito de El Capitán en 2020.

El vídeo premiado combina imágenes de la vida cotidiana, la naturaleza y la relación del municipio con su entorno, proponiendo una narrativa que va más allá de la promoción turística convencional para mostrar una mirada cercana y emocional sobre el pueblo.

Talento local

Innova Films, responsable de la creación y producción del vídeo, también estuvo presente en la ceremonia. Para la productora, este reconocimiento supone un impulso significativo para el sector audiovisual de la provincia.

Su socio fundador, Juan Cernadas, señala: "Este galardón demuestra la capacidad del talento audiovisual de Cádiz para competir al máximo nivel internacional. Apostamos por una manera de contar las historias que nace del territorio: honestidad, sensibilidad y una profunda conexión con las personas".

Sobre el CIFFT

El Circuito Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT) reúne a los festivales más destacados de Europa, Asia y América y entrega anualmente los galardones considerados la mayor distinción internacional en promoción audiovisual de destinos.